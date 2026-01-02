ANSES seguirá ofreciendo el bono a jubilados y pensionados en 2026: ¿cuánto se cobrará?

Bono jubilados 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado la continuidad del bono provisorio para el primer mes de 2026. Este anuncio se realizó junto a la programación de fechas para los cobros de jubilaciones y pensiones, así como un ajuste del 2,5% en los haberes, que ya rige para todas las prestaciones del organismo.

Aumento en jubilaciones y pensiones de ANSES

foto anses billeteswebp.png

El ajuste del 2,5% se aplica a todos los haberes, situando la jubilación mínima en $349.401,58 (sin contar el bono) y el haber máximo en $2.351.141,84. Las pensiones también se vinculan a este incremento, destacándose que la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanzará $279.521,26, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se establecerán en $317.885,75.

Bonificación mensual por prestaciones mínimas

Este bono, de carácter mensual, está destinado a los titulares de prestaciones que reciben haberes mínimos. Así, con la suma de este bono, los montos de las prestaciones quedan definidos en los siguientes valores:

  • Jubilación mínima: $419.401,58

  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $349.521,26

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $387.885,75

  • Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $419.299,32

Ver también: ANSES: ¿Cuánto será el nuevo tope para acceder a las asignaciones familiares en 2026?

Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones en enero

El calendario de pagos establecido por ANSES para el mes de enero de 2026 es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9/1

  • DNI terminados en 1: 12/1

  • DNI terminados en 2: 13/1

  • DNI terminados en 3: 14/1

  • DNI terminados en 4: 15/1

  • DNI terminados en 5: 16/1

  • DNI terminados en 6: 19/1

  • DNI terminados en 7: 20/1

  • DNI terminados en 8: 21/1

  • DNI terminados en 9: 22/1

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23/1

  • DNI terminados en 2 y 3: 26/1

  • DNI terminados en 4 y 5: 27/1

  • DNI terminados en 6 y 7: 28/1

  • DNI terminados en 8 y 9: 29/1

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9/1

  • DNI terminados en 2 y 3: 12/1

  • DNI terminados en 4 y 5: 13/1

  • DNI terminados en 6 y 7: 14/1

  • DNI terminados en 8 y 9: 15/1

Asignaciones familiares de PNC

  • Todas las terminaciones: del 9/1 al 12/2

Más leídas