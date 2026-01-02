ANSES seguirá ofreciendo el bono a jubilados y pensionados en 2026: ¿cuánto se cobrará?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado la continuidad del bono provisorio para el primer mes de 2026. Este anuncio se realizó junto a la programación de fechas para los cobros de jubilaciones y pensiones, así como un ajuste del 2,5% en los haberes, que ya rige para todas las prestaciones del organismo.

Aumento en jubilaciones y pensiones de ANSES

El ajuste del 2,5% se aplica a todos los haberes, situando la jubilación mínima en $349.401,58 (sin contar el bono) y el haber máximo en $2.351.141,84. Las pensiones también se vinculan a este incremento, destacándose que la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanzará $279.521,26, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se establecerán en $317.885,75.

Bonificación mensual por prestaciones mínimas

Este bono, de carácter mensual, está destinado a los titulares de prestaciones que reciben haberes mínimos. Así, con la suma de este bono, los montos de las prestaciones quedan definidos en los siguientes valores:

Jubilación mínima: $419.401,58

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $349.521,26

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $387.885,75

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $419.299,32

Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones en enero

El calendario de pagos establecido por ANSES para el mes de enero de 2026 es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9/1

DNI terminados en 1: 12/1

DNI terminados en 2: 13/1

DNI terminados en 3: 14/1

DNI terminados en 4: 15/1

DNI terminados en 5: 16/1

DNI terminados en 6: 19/1

DNI terminados en 7: 20/1

DNI terminados en 8: 21/1

DNI terminados en 9: 22/1

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23/1

DNI terminados en 2 y 3: 26/1

DNI terminados en 4 y 5: 27/1

DNI terminados en 6 y 7: 28/1

DNI terminados en 8 y 9: 29/1

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9/1

DNI terminados en 2 y 3: 12/1

DNI terminados en 4 y 5: 13/1

DNI terminados en 6 y 7: 14/1

DNI terminados en 8 y 9: 15/1

Asignaciones familiares de PNC