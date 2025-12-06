Fatal accidente: Murió el chofer de un micro tras chocar con un camión por humo en la ruta

Un grave siniestro vial ocurrido en la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 732, en cercanías de la localidad bonaerense de Médanos, cabecera del Partido de Villarino, dejó como saldo la muerte de un chofer de micro de larga distancia y varios pasajeros con lesiones de carácter leve.

El hecho se registró alrededor de las 6:20, en un tramo donde la visibilidad era prácticamente nula debido a una densa cortina de humo proveniente de un incendio que se había iniciado el día anterior en la zona.

Según fuentes policiales, el fuego se habría originado tras la rotura de un cable de la empresa EDES, en el kilómetro 731,5 de la misma ruta, lo que generó un foco ígneo que continuaba afectando la traza al momento del accidente.

De acuerdo al parte oficial, un camión Scania 420, perteneciente a la empresa Cruz del Sur y conducido por un hombre de 41 años, fue impactado desde atrás por un micro de larga distancia de la empresa Vía TAC, que circulaba en el mismo sentido, desde Médanos hacia Bahía Blanca. Como consecuencia del violento impacto, falleció en el acto el conductor del micro, de 50 años.

Al momento del choque, un móvil policial se encontraba realizando tareas de prevención vial a pocos metros del lugar, debido precisamente a las condiciones de escasa visibilidad. La ruta, de traza recta y carpeta asfáltica en estado regular, se encontraba cubierta de humo en su totalidad.

En el micro viajaban alrededor de 50 pasajeros, varios de los cuales resultaron con golpes y politraumatismos leves. Todos ellos fueron asistidos por personal de emergencias y fuerzas de seguridad, que además trabajaron en el ordenamiento del tránsito, el cual permaneció parcialmente reducido durante las primeras horas de la mañana.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas” y quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino, que aguarda los resultados de las pericias para determinar las responsabilidades del hecho.