Fatal accidente en Ruta 226: un joven de 21 años perdió la vida cerca de Balcarce

Francisco Díaz
vuelco ruta 226

Un trágico siniestro vial ocurrió en el kilómetro 8 de la Ruta Nacional 226, en jurisdicción de Balcarce, donde un joven de 21 años, oriundo de Mar del Plata, murió tras volcar el vehículo que conducía.

El hecho se registró cuando la víctima manejaba un automóvil Chevrolet Onix en sentido desde Tandil hacia la ciudad de Balcarce. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó volcando violentamente sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar.

Descuentos imperdibles de Cuenta DNI para hoy
Mirá también:

Descuentos imperdibles de Cuenta DNI para hoy

En la zona trabajó personal de la Policía de Seguridad Vial, efectivos de Gendarmería Nacional, agentes de Corredores Viales y especialistas de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Brutal agresión escolar: Una maestra podría perder un ojo tras ser golpeada por una madre
Mirá también:

Brutal agresión escolar: Una maestra podría perder un ojo tras ser golpeada por una madre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Diseño sin título 20251127 151708 0000
Dolor y conmoción: quién es la profesional que perdió la vida en los acantilados de Mar del Plata
Provincia Sociedad
Mar de las pampas
Escapada perfecta: La “ruta verde” de la Costa para el finde largo de diciembre
Provincia Turismo
Fatal accidente en Ruta 11: atropellaron a un hombre en bicimoto y murió en el acto
La Costa
alerta tormentas nov25
Tormentas severas y granizo: rige alerta para la Provincia de Buenos Aires
Provincia
escuela madre docente
Brutal agresión escolar: Una maestra podría perder un ojo tras ser golpeada por una madre
Provincia
Derrumbe en Costa Esmeralda
La Costa: Se derrumbó una obra en construcción con obreros adentro
La Costa
Consternación en Brandsen: un joven de 18 años fue hallado sin vida
Brandsen

Más leídas