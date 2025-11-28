Fatal accidente en Ruta 226: un joven de 21 años perdió la vida cerca de Balcarce

Un trágico siniestro vial ocurrió en el kilómetro 8 de la Ruta Nacional 226, en jurisdicción de Balcarce, donde un joven de 21 años, oriundo de Mar del Plata, murió tras volcar el vehículo que conducía.

El hecho se registró cuando la víctima manejaba un automóvil Chevrolet Onix en sentido desde Tandil hacia la ciudad de Balcarce. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó volcando violentamente sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar.

En la zona trabajó personal de la Policía de Seguridad Vial, efectivos de Gendarmería Nacional, agentes de Corredores Viales y especialistas de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.