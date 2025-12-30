Fatal accidente en la Ruta 2: Un muerto y dos heridos tras violento vuelco en Lezama

En las últimas horas de la víspera se produjo un grave y trágico accidente de tránsito sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 143, en jurisdicción del partido de Lezama, en el carril descendente.

Por causas que aún se intentan establecer, el conductor de un vehículo perdió el control, despistó y terminó volcando sobre la traza.

Como consecuencia del violento siniestro, una persona falleció en el acto, mientras que otras dos resultaron con lesiones y debieron ser trasladadas de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA Trauma) de Lezama, donde recibieron asistencia médica.

En el lugar del hecho trabajaron servicios de emergencias médicas de Lezama, una ambulancia de AUBASA y efectivos del Destacamento de Policía Vial de Lezama, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia, y control del tránsito mientras que la Policía Científica tuvo a su cargo los peritajes para determinar las circunstancias del accidente.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante el operativo.