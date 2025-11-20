Fatal accidente en General Madariaga: murió un trabajador dentro de un silo

Francisco Díaz
rescate madariaga

Un hombre de 65 años falleció este jueves luego de un dramático incidente ocurrido en un establecimiento rural de General Madariaga, situado a pocos metros del aeropuerto de Villa Gesell.

El hecho se produjo mientras la víctima realizaba tareas laborales dentro de un silo, cuando —por causas que aún se investigan— quedó sepultada entre los granos informó el medio local Central Madariaga

Otra tragedia en la Ruta 2: murió un joven atropellado por un camión
Mirá también:

Otra tragedia en la Ruta 2: murió un joven atropellado por un camión

Según informaron fuentes del operativo, dos compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo de inmediato, pero al ver la gravedad de la situación dieron aviso urgente a los Bomberos Voluntarios.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios General Madariaga y Villa Gesell trabajaron intensamente para remover una gran cantidad de material y acceder hasta el lugar donde se encontraba el hombre. Pese al esfuerzo, la víctima ya no presentaba signos vitales al ser alcanzada por los rescatistas.

Las dos personas que lo acompañaban debieron recibir contención y asistencia médica, debido al fuerte impacto emocional provocado por la tragedia.

En el operativo también intervinieron agentes del Comando de Prevención Rural (CPR) y ambulancias del sistema de salud local. Se esperaba la llegada de Policía Científica, que llevará adelante las pericias para determinar con exactitud cómo ocurrió el fatal episodio.

Foto: El Fundador

Camión cargado de frutas y verduras volcó en Maipú y bloqueó la Ruta 2
Mirá también:

Camión cargado de frutas y verduras volcó en Maipú y bloqueó la Ruta 2
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Tragedia en la Ruta 2: Un motociclista de Pila murió en un accidente
Provincia
Joroba millenial
Joroba Millennial: advierten que el exceso de celular está deformando la columna de los jóvenes
Sociedad
Accidente fatal en la Autovía 2: un ciclista perdió la vida tras ser embestido
Fatal accidente en la Ruta 2: murió un motociclista tras fuerte choque con un auto cerca de Dolores
Dolores
Otra tragedia en la Ruta 2: murió un joven atropellado por un camión
Provincia
vuelco camion ruta 2
Camión cargado de frutas y verduras volcó en Maipú y bloqueó la Ruta 2
Maipú
joven mdq
Desesperadamente buscan a joven de Mar del Plata del que no hay noticias desde el domingo
Provincia
Alerta amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires: precauciones y recomendaciones
Alerta amarillo en gran parte de la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes
Provincia

Más leídas