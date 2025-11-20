Fatal accidente en General Madariaga: murió un trabajador dentro de un silo

Un hombre de 65 años falleció este jueves luego de un dramático incidente ocurrido en un establecimiento rural de General Madariaga, situado a pocos metros del aeropuerto de Villa Gesell.

El hecho se produjo mientras la víctima realizaba tareas laborales dentro de un silo, cuando —por causas que aún se investigan— quedó sepultada entre los granos informó el medio local Central Madariaga

Según informaron fuentes del operativo, dos compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo de inmediato, pero al ver la gravedad de la situación dieron aviso urgente a los Bomberos Voluntarios.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios General Madariaga y Villa Gesell trabajaron intensamente para remover una gran cantidad de material y acceder hasta el lugar donde se encontraba el hombre. Pese al esfuerzo, la víctima ya no presentaba signos vitales al ser alcanzada por los rescatistas.

Las dos personas que lo acompañaban debieron recibir contención y asistencia médica, debido al fuerte impacto emocional provocado por la tragedia.

En el operativo también intervinieron agentes del Comando de Prevención Rural (CPR) y ambulancias del sistema de salud local. Se esperaba la llegada de Policía Científica, que llevará adelante las pericias para determinar con exactitud cómo ocurrió el fatal episodio.

Foto: El Fundador