Fallo millonario: ordenan pagar más de $80 millones a un ciclista que esquivó un enjambre de abejas y fue atropellado

La Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca revocó un fallo de primera instancia y condenó al conductor de una camioneta y a su aseguradora a pagar más de 80 millones de pesos. El accidente, ocurrido en 2018, había sido inicialmente atribuido a una “maniobra imprevista” de la víctima.

Tras una extensa batalla legal que comenzó hace siete años, la Justicia falló finalmente a favor de un ciclista que sufrió graves heridas al ser embestido por una camioneta mientras intentaba esquivar un enjambre de abejas. La Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca ordenó una indemnización de $80.887.000 (más intereses), revirtiendo la decisión del juez de primera instancia que había responsabilizado a la víctima.

El accidente

El siniestro tuvo lugar el 2 de diciembre de 2018, alrededor de las 16:00 horas. La víctima, un hombre de 43 años identificado como L.G.L., circulaba en su bicicleta cuando se topó repentinamente con una “nube de insectos”. Al intentar evadirlos, realizó una maniobra que culminó con el impacto desde atrás de una camioneta Toyota SW4.

Como consecuencia del choque, el ciclista sufrió lesiones severas, incluyendo politraumatismos, fractura de nariz y clavícula, y una lesión grave en la tibia y el peroné que le provocó un acortamiento permanente en una de sus piernas. Los peritos determinaron una incapacidad física del 42%.

El cambio de criterio judicial

El caso tuvo un recorrido complejo. En una primera etapa, el juez Néstor Javier Carlos rechazó la demanda, argumentando que el ciclista había realizado una “maniobra imprevista” y brusca ante las abejas, sumado al hecho de que circulaba utilizando auriculares, lo cual habría sorprendido al conductor de la camioneta.

Sin embargo, los jueces de la Cámara, Marcelo Osvaldo Restivo y Fernando Carlos Kalemkerian, desestimaron estos argumentos en segunda instancia. Los magistrados aplicaron la doctrina del “riesgo creado”, la cual establece que quien maneja una “cosa riesgosa” (en este caso, un vehículo de gran porte) debe responder por los daños ocasionados, salvo que pueda probarse la culpa total de la víctima.

El tribunal consideró que “circular por una avenida al mando de una cosa riesgosa y traspasar a un ciclista impactándolo por detrás (…) fue el hecho apto para ocasionar el daño”, determinando que ni la maniobra evasiva por las abejas ni el uso de auriculares eran motivos suficientes para eximir de responsabilidad al conductor.

Los detalles de la indemnización

La condena recae tanto sobre el conductor del vehículo como sobre la compañía de seguros La Segunda. El monto total de la indemnización se desglosa de la siguiente manera: