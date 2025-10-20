Falla Naranja X: ¿Qué pasa con la app y cómo podés solucionarlo hoy?

Si estás buscando información sobre una falla en Naranja X, es probable que estés experimentando problemas para acceder a la app, realizar pagos, transferencias o usar tu tarjeta. Las interrupciones en los servicios digitales son habituales y suelen generar mucha incertidumbre entre los usuarios, sobre todo cuando se trata de manejar dinero.

Acá te contamos cuáles son las fallas más comunes que reportan los usuarios, qué podés hacer al respecto y cómo obtener ayuda oficial de Naranja X.

Problemas más recientes reportados en Naranja X

Aunque los inconvenientes varían, las fallas más recientes que afectan a Naranja X (y a otras billeteras virtuales) suelen estar vinculadas a:

1. Caídas masivas por problemas globales

La billetera virtual, al igual que muchas otras plataformas y apps de servicios financieros, dependen de la infraestructura de grandes proveedores de servicios en la nube (como Amazon Web Services – AWS).

El impacto: Si hay una caída o un problema técnico importante en estos proveedores a nivel global, Naranja X y otras fintech podés experimentar problemas de conectividad, demoras en las transacciones o, directamente, la imposibilidad de acceder a la app.

Si hay una caída o un problema técnico importante en estos proveedores a nivel global, y otras fintech podés experimentar problemas de conectividad, demoras en las transacciones o, directamente, la imposibilidad de acceder a la app. Señales: En estos casos, notás que la app está muy lenta, no carga o te rechaza las operaciones sin una razón clara.

Actualización al 20 de octubre de 2025: Recientemente se reportaron fallas que afectaron a múltiples billeteras virtuales y servicios en la región a causa de inconvenientes en un proveedor de servicios en la nube (AWS), lo que generó interrupciones en pagos y transferencias.

2. Dificultad para acceder a la app o iniciar sesión

Este es uno de los reportes más frecuentes y puede deberse a distintos factores, que van desde un problema personal hasta un mantenimiento general:

Mantenimiento programado: Naranja X realiza mantenimientos para mejorar la seguridad y las funcionalidades. Si bien suelen avisar, a veces son imprevistos y la app queda inaccesible por un tiempo.

Naranja X realiza mantenimientos para mejorar la seguridad y las funcionalidades. Si bien suelen avisar, a veces son imprevistos y la app queda inaccesible por un tiempo. Problemas de conexión a internet: Si tu conexión (Wi-Fi o datos móviles) es inestable, la app no va a cargar correctamente.

Si tu conexión (Wi-Fi o datos móviles) es inestable, la app no va a cargar correctamente. Versión desactualizada: Si no tenés la última versión de la app instalada en tu celular, podés tener fallas de compatibilidad.

3. Problemas con transferencias y pagos

Cuando una transferencia no se acredita o un pago con código QR/tarjeta es rechazado, la frustración es inmediata.

Transferencias demoradas: A veces, las transferencias entre diferentes entidades bancarias o billeteras virtuales (CBU/CVU) podés tardar unos minutos u horas en verse reflejadas, incluso si el estado inicial fue “éxito”.

A veces, las transferencias entre diferentes entidades bancarias o billeteras virtuales (CBU/CVU) podés tardar unos minutos u horas en verse reflejadas, incluso si el estado inicial fue “éxito”. Rechazo de pagos con tarjeta: Si usás tu tarjeta Naranja X , el rechazo podés deberse a: No contar con saldo suficiente. Problemas de conectividad en el comercio (posnet). Sistemas de seguridad de Naranja X que detectan una operación sospechosa y la bloquean temporalmente (por ejemplo, si comprás algo muy caro o en un lugar inusual).

Si usás tu , el rechazo podés deberse a:

4. Errores de seguridad y claves

Si ingresás mal la clave varias veces, por seguridad la cuenta se bloquea. Además, hay reportes de fallas puntuales en el reconocimiento facial o por intentos de hackeo.

Código de error frecuente Motivo principal Solución sugerida 010101 o similar Clave ingresada erróneamente (5 intentos). Revisá tu casilla de correo para recibir instrucciones de desbloqueo (generalmente, te piden una selfie). Cuenta bloqueada Sospecha de fraude o actividad irregular. Contactá al 0810-333-6272 o el chat de la app para verificar tu identidad y desbloquear.

¿Qué podés hacer ante una falla de Naranja X? 5 pasos para verificar

Antes de hacer un reclamo, podés seguir estos pasos para verificar y, si es un problema menor, solucionarlo vos mismo:

Verificá tu conexión: Asegurate de estar conectado a una red Wi-Fi estable o que tus datos móviles funcionen correctamente. Reiniciá la app y el teléfono: Cerrá la aplicación completamente y volvé a abrirla. Si el problema persiste, reiniciá tu smartphone. Actualizá la aplicación: Chequeá en la App Store (iOS) o Google Play Store (Android) si hay una nueva versión de la app de Naranja X. Mantenela siempre al día. Verificá las redes sociales y Downdetector: Si la falla es masiva, otros usuarios van a estar reportándola. Revisá las cuentas oficiales de Naranja X en Twitter (X) o Facebook para ver si emitieron un comunicado, o consultá el estado del servicio en Downdetector. Revisá el saldo y el límite: Si el problema es con un pago o una compra, confirmá que tenés suficiente saldo disponible en tu cuenta o límite en tu tarjeta de crédito/débito.

Canales oficiales para contactar a Naranja X

Si el problema es persistente y no lo podés resolver por tu cuenta, es fundamental que te comuniques a los canales oficiales. NUNCA brindes tus claves, PIN o datos de la tarjeta a través de links sospechosos, correos o llamadas no solicitadas.

Tipo de contacto Canal de atención Detalle Teléfono 0810-333-6272 (Personas) Línea de atención para clientes de cuenta y tarjetas. Chat oficial Dentro de la App: Más >> Contactanos >> Chatear La forma más segura de contactar, ya que se verifica tu identidad. Correo electrónico [email protected] Para consultas sobre tu Cuenta Naranja X. Atención a comercios 0810-555-6272 Línea exclusiva para usuarios con soluciones de cobro (Toque, NPos, QR).

Recordá: Ante reclamos no resueltos o disconformidad, podés recurrir al área de Protección al Usuario de Servicios Financieros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para hacer tu descargo.