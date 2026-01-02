Falla en el sistema del Banco Provincia: usuarios denunciaron débitos erróneos. ¿Qué pasó?

En las últimas horas, una falla en el sistema del Banco Provincia (BAPRO) generó un fuerte malestar entre usuarios de toda la provincia de Buenos Aires, luego de que se registraran débitos automáticos por mantenimiento de cuentas y paquetes que se encontraban bonificados.

Según relataron los damnificados, los descuentos —que en algunos casos alcanzaron los $60.000— fueron aplicados de manera incorrecta, ya que se trataba de cuentas que no deberían haber sido alcanzadas por ese cargo. Los reclamos se multiplicaron rápidamente en redes sociales, donde los usuarios exigieron explicaciones y la inmediata devolución del dinero.

Voceros del Banco Provincia confirmaron que el inconveniente ya fue subsanado y aseguraron que el total del importe debitado erróneamente fue reintegrado en todas las cuentas afectadas.

Desde la entidad bancaria no brindaron detalles oficiales sobre el origen de la falla, aunque estiman que se habría tratado de un error general en la carga de los gastos de mantenimiento, lo que provocó el débito automático en cuentas que no están alcanzadas por ese cobro.

Algunos usuarios señalaron que desde hace más de dos años cuentan con el mantenimiento totalmente bonificado, por lo que el descuento resultó sorpresivo y generó preocupación.

Desde el Banco Provincia reiteraron que no es necesario realizar trámites adicionales, ya que la devolución se efectuó de manera automática.