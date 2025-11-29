Estudiantes vs Central Córdoba: dónde ver en vivo, horario y formaciones

Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero se juegan el pase a las semifinales del Torneo Clausura 2025. Este cruce decisivo promete ser apasionante, enfrentando al “Pincha” de Eduardo Domínguez contra el “Ferroviario” en el imponente Estadio Madre de Ciudades. Si estás buscando dónde ver el partido en vivo, a qué hora juegan y cuáles son las opciones para seguirlo online (incluso gratis o desde el exterior), acá tenés toda la información detallada.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs Central Córdoba hoy?

El partido se disputará este sábado 29 de noviembre de 2025. El horario de inicio está programado para las 21:30 horas (hora argentina).

Horarios por país

Argentina: 21:30 hs

21:30 hs Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 21:30 hs

21:30 hs Bolivia, Venezuela: 20:30 hs

20:30 hs Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 hs

19:30 hs México: 18:30 hs

18:30 hs España: 01:30 hs (del domingo)

Dónde ver Estudiantes vs Central Córdoba en vivo

Para quienes estén en Argentina, la transmisión oficial será codificada. A continuación, todas las opciones legales y alternativas para no perderte nada.

Televisión (Argentina)

El encuentro será transmitido en exclusiva por la señal TNT Sports. Para verlo en tu televisor, necesitás tener contratado el Pack Fútbol junto a tu servicio de cableoperador.

Flow: Canal 124

Canal 124 DirecTV: Canales 603 (SD) y 1603 (HD)

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) Telecentro: Canales 112 (SD) y 1018 (HD)

Ver online y streaming en vivo

Si preferís ver el partido desde tu celular, tablet o computadora, podés acceder a través de las plataformas de streaming de los cableoperadores (requiere suscripción activa y Pack Fútbol):

Flow App

DGO (DirecTV GO)

Telecentro Play

¿Cómo ver Estudiantes vs Central Córdoba gratis?

Aunque la transmisión con video es paga, existen formas de seguir el partido sin costo y en tiempo real:

Radio en vivo: Las principales emisoras deportivas del país (Radio La Red AM 910, Radio Continental AM 590, Cadena 3) relatan el partido completo y se pueden escuchar gratis desde sus sitios web o aplicaciones.

Las principales emisoras deportivas del país (Radio La Red AM 910, Radio Continental AM 590, Cadena 3) relatan el partido completo y se pueden escuchar gratis desde sus sitios web o aplicaciones. Minuto a minuto: Portales como Promiedos, Google Deportes y las redes sociales oficiales de los clubes (@EdelpOficial y @cacentralcordoba) ofrecen actualizaciones instantáneas de goles y jugadas clave.

Opción internacional (Resto de Sudamérica)

Para quienes se encuentren fuera de Argentina (en el resto de Latinoamérica), el partido se podrá ver en vivo a través de Disney+ Premium.

Formaciones probables

Estudiantes de La Plata

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Central Córdoba (SdE)

Luis Ingolotti; Rafael Barrios, Lucas Abascia, Sebastián Valdez, Andrés Meli; Rodrigo Atencio, José Florentín, Kevin Vázquez, Matías Godoy; Lucas Varaldo, Favio Cabral. DT: Omar De Felippe.

Historial y datos del partido

Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) Árbitro: Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez VAR: Silvio Trucco

Silvio Trucco Instancia: Cuartos de Final – Torneo Clausura 2025

El historial reciente muestra paridad, aunque Estudiantes llega con la presión de su historia en los “mata-mata”, mientras que Central Córdoba buscará hacerse fuerte de local con el apoyo de su gente en Santiago. El ganador de este cruce se meterá entre los cuatro mejores del fútbol argentino.