Estudiantes vs Central Córdoba: dónde ver en vivo, horario y formaciones

Alejandra Martínez
IMG 20251129 164708 (1280 x 735 píxel)

Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero se juegan el pase a las semifinales del Torneo Clausura 2025. Este cruce decisivo promete ser apasionante, enfrentando al “Pincha” de Eduardo Domínguez contra el “Ferroviario” en el imponente Estadio Madre de Ciudades. Si estás buscando dónde ver el partido en vivo, a qué hora juegan y cuáles son las opciones para seguirlo online (incluso gratis o desde el exterior), acá tenés toda la información detallada.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs Central Córdoba hoy?

El partido se disputará este sábado 29 de noviembre de 2025. El horario de inicio está programado para las 21:30 horas (hora argentina).

Clasificación F1 Hoy En Vivo: A qué hora corre Colapinto y dónde ver el GP de Qatar 2025
Mirá también:

Clasificación F1 Hoy En Vivo: A qué hora corre Colapinto y dónde ver el GP de Qatar 2025

Horarios por país

  • Argentina: 21:30 hs
  • Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 21:30 hs
  • Bolivia, Venezuela: 20:30 hs
  • Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 hs
  • México: 18:30 hs
  • España: 01:30 hs (del domingo)

Dónde ver Estudiantes vs Central Córdoba en vivo

Para quienes estén en Argentina, la transmisión oficial será codificada. A continuación, todas las opciones legales y alternativas para no perderte nada.

Televisión (Argentina)

El encuentro será transmitido en exclusiva por la señal TNT Sports. Para verlo en tu televisor, necesitás tener contratado el Pack Fútbol junto a tu servicio de cableoperador.

  • Flow: Canal 124
  • DirecTV: Canales 603 (SD) y 1603 (HD)
  • Telecentro: Canales 112 (SD) y 1018 (HD)

Ver online y streaming en vivo

Si preferís ver el partido desde tu celular, tablet o computadora, podés acceder a través de las plataformas de streaming de los cableoperadores (requiere suscripción activa y Pack Fútbol):

  • Flow App
  • DGO (DirecTV GO)
  • Telecentro Play

¿Cómo ver Estudiantes vs Central Córdoba gratis?

Aunque la transmisión con video es paga, existen formas de seguir el partido sin costo y en tiempo real:

  • Radio en vivo: Las principales emisoras deportivas del país (Radio La Red AM 910, Radio Continental AM 590, Cadena 3) relatan el partido completo y se pueden escuchar gratis desde sus sitios web o aplicaciones.
  • Minuto a minuto: Portales como Promiedos, Google Deportes y las redes sociales oficiales de los clubes (@EdelpOficial y @cacentralcordoba) ofrecen actualizaciones instantáneas de goles y jugadas clave.

Opción internacional (Resto de Sudamérica)

Para quienes se encuentren fuera de Argentina (en el resto de Latinoamérica), el partido se podrá ver en vivo a través de Disney+ Premium.

Formaciones probables

Estudiantes de La Plata

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Central Córdoba (SdE)

Luis Ingolotti; Rafael Barrios, Lucas Abascia, Sebastián Valdez, Andrés Meli; Rodrigo Atencio, José Florentín, Kevin Vázquez, Matías Godoy; Lucas Varaldo, Favio Cabral. DT: Omar De Felippe.

Historial y datos del partido

  • Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Silvio Trucco
  • Instancia: Cuartos de Final – Torneo Clausura 2025

El historial reciente muestra paridad, aunque Estudiantes llega con la presión de su historia en los “mata-mata”, mientras que Central Córdoba buscará hacerse fuerte de local con el apoyo de su gente en Santiago. El ganador de este cruce se meterá entre los cuatro mejores del fútbol argentino.

Pelota Libre oficial ver fútbol en vivo: ¿Dónde mirar los partidos hoy?
Mirá también:

Pelota Libre oficial ver fútbol en vivo: ¿Dónde mirar los partidos hoy?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF
Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Anses
Impulsa tus compras: Cuenta DNI activa descuentos en agosto en Buenos Aires
Cuenta DNI en Diciembre 2025: nuevos descuentos y topes de reintegro
Provincia
hallazgo cadaver ruta 3 cañuelas
Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Provincia
Cuenta dni carnicerias descuentos
Cuenta DNI Diciembre 2025: Cómo aprovechar el descuento en Carnicerías y activar los Vouchers de Navidad
Provincia
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans en Santa Fe
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans
Nacionales
vuelco ruta 226
Fatal accidente en Ruta 226: un joven de 21 años perdió la vida cerca de Balcarce
Provincia
tarifa luz
El Gobierno avanza con un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados
Nacionales

Más leídas