Estatales de Neuquén: fechas de cobro de aguinaldo y novedades en diciembre 2025

La administración pública de la provincia de Neuquén transita uno de los meses más importantes del año en materia salarial. Con la confirmación oficial del gobierno provincial, los trabajadores estatales buscan conocer con exactitud cuándo estarán acreditados sus haberes y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en sus cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

A continuación, detallamos el cronograma oficial, las proyecciones de depósito del medio aguinaldo antes de las fiestas y el impacto de la última actualización por IPC en los bolsillos de los trabajadores de la educación, salud, policía y administración central.

Estatales Neuquén: Fechas de cobro de haberes

Es fundamental aclarar que los sueldos que se perciben durante los primeros días de este mes corresponden a los haberes trabajados en noviembre de 2025. El Ministerio de Economía de Neuquén ha mantenido la modalidad de pago escalonado para garantizar el flujo de fondos.

Si bien la mayoría de los sectores ya han percibido sus haberes durante la primera semana de diciembre, aquellos jubilados o agentes que hayan tenido inconvenientes con la acreditación deben consultar inmediatamente a través del Home Banking del BPN. El calendario habitual se ejecutó de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados del ISSN: Primer día hábil del mes.

Primer día hábil del mes. Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados: Segundo día hábil.

Segundo día hábil. Consejo Provincial de Educación (Docentes y auxiliares): Tercer día hábil.

¿Cuándo se paga el Aguinaldo de diciembre 2025 en Neuquén?

Esta es la consulta principal en los buscadores durante la segunda quincena del mes. El pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) es clave para la economía familiar de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Según fuentes del gobierno provincial y el comportamiento histórico de la tesorería neuquina, el aguinaldo se depositará el 18 de diciembre. El objetivo del ejecutivo es volcar esa masa salarial al consumo interno antes de las fiestas. Se espera que el depósito se realice en una jornada unificada para todos los sectores (activos y pasivos) o en un desdoblamiento de máximo 48 horas.

Los trabajadores verán el concepto acreditado en sus cajas de ahorro automáticamente. Se recomienda evitar ir a las sucursales físicas del BPN si no es estrictamente necesario y utilizar los canales digitales o la tarjeta de débito para evitar aglomeraciones típicas de esta fecha.

¿Hay asueto por las fiestas?

El Gobierno de Neuquén evalúa decretar asueto para la administración pública provincial los días posteriores a los feriados. Es decir, el viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero, de modo que podrán disfrutar de un fin de semana extra largo. Se aguarda una definición en las próximas horas.

Aumento por IPC: situación salarial de los estatales

Los haberes de diciembre de 2025 llegan con la expectativa puesta en la inflación y los acuerdos gremiales vigentes con ATE, ATEN, Viales y UPCN. La metodología de actualización salarial automática por Índice de Precios al Consumidor (IPC) sigue siendo el mecanismo central para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Para el cobro del próximo sueldo (haberes de diciembre, a cobrar en los primeros días de enero de 2026), se tomará en cuenta el acumulado de inflación de los meses previos. Es importante revisar el recibo de sueldo digital para verificar que los ítems de ajuste por IPC estén correctamente liquidados según la última paritaria firmada.

Recomendaciones de seguridad para el cobro en cajeros

Dado el alto volumen de efectivo que circula en la provincia durante diciembre debido al pago de sueldos y aguinaldos, la Policía de Neuquén ha emitido una serie de recomendaciones para quienes operan en cajeros automáticos:

Intentar realizar extracciones en horarios diurnos y en cajeros ubicados en zonas concurridas.

No aceptar ayuda de extraños ante dificultades operativas con la tarjeta.

Verificar que no haya elementos extraños en la ranura de la tarjeta antes de operar.

Utilizar preferentemente los pagos con QR o tarjeta de débito para reducir el manejo de efectivo físico.

Mantenerse informado sobre el cronograma oficial es vital para organizar las finanzas del hogar en el cierre del año 2025. Cualquier modificación en las fechas estipuladas será comunicada.