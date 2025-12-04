Paritaria Estatales Bonaerenses: Claves de diciembre, aguinaldo y el impacto de la nueva Ley de Endeudamiento

La negociación salarial en la Provincia de Buenos Aires tiene nuevo oxígeno financiero. Mientras los gremios estatales y docentes aguardan definiciones, la Legislatura aprobó esta madrugada el endeudamiento solicitado por Kicillof, garantizando los fondos para el cierre de año.

El panorama para los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires se aclaró en las últimas horas. Tras una maratónica sesión, el gobierno provincial logró aprobar la toma de deuda, un paso clave para asegurar la liquidez necesaria para sueldos y aguinaldos. Sin embargo, la discusión por un nuevo aumento porcentual parece destinada a esperar a enero.

Si sos empleado de la administración pública (Ley 10.430), docente, médico o judicial bonaerense, esto es lo que tenés que saber hoy, jueves 4 de diciembre de 2025.

🚨 Última Hora: Se aprobó el endeudamiento

Esta madrugada, la Legislatura bonaerense convirtió en ley el pedido de financiamiento por más de 3.600 millones de dólares.

¿En qué te afecta? Esta aprobación era la condición que ponía el Ejecutivo para garantizar el flujo de fondos. Con la ley aprobada, se confirma y asegura el cronograma de pago de aguinaldos y se despejan dudas sobre la solvencia para los salarios de diciembre.

La negociación: El acuerdo político destrabó recursos que la Provincia utilizará para cerrar las cuentas de 2025 y encarar la paritaria 2026 con mayor previsibilidad.

¿Hay aumento de sueldo en diciembre 2025?

Hasta el momento, no hay una oferta salarial cerrada que impacte en los bolsillos este mes.

El último acuerdo: Cerró un aumento del 8% en dos tramos (4% en octubre y 4% en noviembre).

La situación actual: Fuentes oficiales sugieren que, con el aguinaldo asegurado, no habría un ajuste específico para los haberes de diciembre .

El objetivo: La estrategia apunta a patear la discusión de una nueva suba porcentual para los sueldos de enero 2026, a cobrar en febrero.

Dato clave: La inflación de noviembre (estudios privados la ubican cerca del 2,5%) presiona sobre la “cláusula de monitoreo”, motivo por el cual los gremios exigen no perder poder adquisitivo en este último mes.

Cuándo se cobra el Aguinaldo (SAC)

Con la tranquilidad financiera tras la votación de hoy, el cronograma para el Sueldo Anual Complementario (SAC) está firme:

Fecha de inicio: El pago del medio aguinaldo para estatales bonaerenses comenzará a acreditarse a partir del viernes 20 de diciembre .

Sueldos de diciembre: Se liquidarán, como es habitual, en los últimos días hábiles del mes (entre el viernes 27 y el lunes 30).

Docentes: La postura del FUDB

El frente gremial docente (SUTEBA, FEB, UDOCBA) siguió de cerca la votación en la Legislatura. Si bien no hubo paro, el aval tácito a la ley de financiamiento vino atado a la exigencia de que se cumplan los compromisos paritarios. Mantienen el “estado de alerta” pidiendo que la base de cálculo para los aumentos de 2026 se actualice y no quede atada a salarios viejos.

¿Habrá Bono de Fin de Año?

Respuesta corta: Por ahora, no.

Detalle: La prioridad era asegurar el aguinaldo. No hay anuncios oficiales sobre bonos extraordinarios.

Asuetos: Se espera la oficialización de asuetos administrativos para los días 23 y 30 de diciembre.

Resumen de situación: Semáforo paritario