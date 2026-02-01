Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a estatales y docentes para definir los aumentos de febrero

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, oficializó este sábado 31 de enero la convocatoria a los gremios que representan a los trabajadores estatales, docentes y judiciales para retomar las negociaciones paritarias. El encuentro clave se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero, marcando el inicio formal de la discusión salarial del ciclo 2026, en un contexto de fuerte presión inflacionaria y con el objetivo de garantizar el normal inicio de las clases.

La reapertura de la mesa de negociación ocurre apenas semanas después de que las partes sellaran un acuerdo que incluyó incrementos para los meses de diciembre y enero. Sin embargo, ante la escalada de precios y la caída del poder adquisitivo, los sindicatos han solicitado una revisión urgente para establecer el piso salarial que regirá durante el primer trimestre del año.

Quiénes participan y qué se discute el 5 de febrero

La convocatoria del Ministerio de Trabajo bonaerense alcanza a los principales sectores de la administración pública:

Estatales (Ley 10.430): Representados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Representados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Docentes: El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA, buscará cerrar la pauta salarial antes del 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA, buscará cerrar la pauta salarial antes del 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo. Judiciales: La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también se sumará a la mesa tras haber rechazado por insuficiente la última propuesta de mediados de enero.

El objetivo de los gremios es doble: por un lado, lograr una compensación por la pérdida del poder de compra acumulada durante el año 2025 y, por el otro, fijar una cláusula de actualización o acuerdos mensuales cortos que permitan que los sueldos no queden rezagados frente a la inflación proyectada para 2026.

Escalas actuales: cuánto cobra hoy un trabajador provincial

Para entender el punto de partida de la negociación, es necesario repasar los haberes vigentes tras los últimos ajustes aplicados en enero:

Preceptor: El sueldo inicial se ubica actualmente en $642.321 .

El sueldo inicial se ubica actualmente en . Maestro de grado: Un docente sin antigüedad percibe un salario de bolsillo aproximado de $713.217 .

Un docente sin antigüedad percibe un salario de bolsillo aproximado de . Director de 1° categoría: Los haberes para este cargo jerárquico ascienden a $1.115.138 .

Los haberes para este cargo jerárquico ascienden a . Personal de salud en formación: Los residentes nacionales, que sirven de referencia en el sector, perciben entre $1.090.292 (primer año) y $1.437.773 (jefes de residentes).

El desafío financiero de la Provincia

Desde el Ejecutivo provincial han manifestado la voluntad de “proteger los ingresos de los trabajadores”, aunque advierten sobre la compleja situación financiera. La caída de la recaudación propia y el recorte de las transferencias no automáticas por parte del Gobierno Nacional imponen un techo a las posibilidades del tesoro bonaerense.

El ministro de Economía, Pablo López, y las autoridades de Trabajo buscarán equilibrar las exigencias sindicales con un presupuesto que priorice el pago de salarios y aguinaldos en tiempo y forma, evitando el desfinanciamiento de áreas críticas como salud y seguridad.

Clima social y el inicio de clases

La resolución de esta paritaria es determinante para la paz social en distritos clave como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, donde la concentración de empleo público es alta. Un acuerdo rápido el 5 de febrero despejaría el camino para un inicio de clases sin paros, una meta que el gobierno ha logrado sostener en los últimos años mediante acuerdos paritarios tempranos.

Los sindicatos ya han adelantado que cualquier oferta por debajo de la inflación será rechazada, por lo que se espera una jornada de negociaciones intensas el próximo jueves en la sede ministerial de la capital provincial.