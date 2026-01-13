“Está peleando por su vida”: El desesperado mensaje de la abuela del nene accidentado en Pinamar

Como ya se informó, Bastian, un niño de ocho años, permanece internado en estado crítico tras haber sufrido un grave accidente vial en la zona conocida como La Frontera de Pinamar. En las últimas horas, su familia realizó un desesperado pedido de oración, mientras el menor debía ser sometido nuevamente a una intervención quirúrgica.

En medio de la profunda angustia, la abuela de Bastian utilizó sus redes sociales para solicitar apoyo espiritual. “Pido cadena de oración por mi nieto Bastian, está peleando por su vida”, escribió junto a una imagen del menor. “Vamos Bastian, que sos más que fuerte”, agregó en su mensaje.

Este martes por la mañana, la mujer volvió a expresarse públicamente al confirmar que el niño debía ingresar otra vez al quirófano. “Oremos todos juntos. Bastian entra otra vez a cirugía, hagamos tan fuerte nuestra oración para que se nos conceda el milagro”, manifestó.

El violento choque ocurrió este lunes en la intersección de Avenida Libertador y Ameghino, cuando una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco impactó contra dos vehículos tipo UTV. Bastian viajaba en uno de esos rodados junto a su padre al momento del siniestro.

Como consecuencia del impacto, el niño sufrió heridas de extrema gravedad y quedó inconsciente. En el lugar fue asistido de inmediato por una médica que se encontraba circunstancialmente en la zona, quien le practicó maniobras de reanimación hasta el arribo de la ambulancia.

Bastian fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde permanece internado en terapia intensiva. Otro de los adultos involucrados también recibió atención médica. Ambos se encontraban de vacaciones en la ciudad balnearia y son oriundos del partido bonaerense de Moreno.

Tras el accidente, los vehículos involucrados quedaron preservados y se adoptaron las medidas legales correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades en el hecho.