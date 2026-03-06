Escapada de relax: mejores termas en la Provincia de Buenos Aires para renovar energías este 2026

Con la llegada de marzo y los primeros aires frescos del otoño, las termas de la provincia de Buenos Aires se consolidan como el destino predilecto para los argentinos que buscan un descanso sin recorrer largas distancias. Este 2026, la oferta termal bonaerense ha dado un salto en calidad y servicios, presentando complejos que combinan salud, recreación y una infraestructura renovada para recibir a familias y parejas.

Desde la cercanía de la Capital Federal hasta las costas del Atlántico y el sudoeste profundo, la provincia ofrece opciones para todos los presupuestos. En esta temporada, destinos como Dolores y Tapalqué lideran las preferencias por su accesibilidad, mientras que Carhué mantiene su mística como el centro de aguas medicinales más potente del país.

Termas de Dolores: lujo y accesibilidad a un paso de la ciudad

Ubicadas en el kilómetro 210 de la Autovía 2, las Termas de Dolores se han convertido en el complejo más estratégico para quienes desean una escapada de fin de semana. Este 2026, el parque destaca por su conectividad, permitiendo llegar incluso en tren, una opción que ha ganado adeptos ante los constantes aumentos de los combustibles.

El predio cuenta con piscinas de agua dulce y salada, con temperaturas que oscilan entre los 32°C y 38°C. Además, el complejo alberga hoteles de categoría internacional y un patio de comidas que ha sido ampliado recientemente para evitar demoras durante los fines de semana largos. Es, sin duda, una de las opciones más completas para quienes buscan confort y relax total sin salir de la provincia.

Precios actualizados para marzo de 2026

A continuación, detallamos los costos de ingreso vigentes para planificar tu visita:

Categoría Tarifa 2026 Entrada General $17.500 Jubilados $14.400 Menores (3 a 11 años) $11.700 Estacionamiento $4.800

Termas de Tapalqué: la joya del centro bonaerense

Si buscás tranquilidad absoluta, el Complejo Termal Tapalqué es el destino que más ha crecido en popularidad. Inaugurado hace pocos años, este espacio municipal ofrece una experiencia más íntima y menos masiva que otros centros. Sus aguas poseen propiedades cloruradas, sulfatadas y sódicas, ideales para aliviar dolencias musculares y afecciones de la piel.

Este 2026, Tapalqué ha mantenido una política de precios competitivos para atraer al turismo del interior provincial y del AMBA. Un dato clave para el viajero: el complejo ofrece descuentos del 20% los días de semana, convirtiéndose en la opción más económica para quienes pueden viajar fuera del sábado y domingo.

Entrada General: $20.000 (con vigencia hasta fines de marzo).

$20.000 (con vigencia hasta fines de marzo). Menores y Jubilados: $15.000.

$15.000. Entorno natural: El predio está integrado al paisaje del arroyo Tapalqué, permitiendo combinar el baño termal con caminatas y gastronomía regional.

Carhué y el Lago Epecuén: salud en el Mar Muerto argentino

Para quienes buscan una experiencia terapéutica real, Carhué sigue siendo inigualable. El Parque Termal Mar de Epecuén utiliza las aguas de la laguna, cuya salinidad es similar a la del Mar Muerto. Sumergirse en estas aguas no solo relaja, sino que permite flotar sin esfuerzo debido a la densidad mineral, algo que atrae a turistas de todo el mundo.

Durante este 2026, el complejo ha inaugurado nuevas piletas cubiertas y sectores de spa que funcionan de forma independiente al clima exterior. Es importante recordar que las ruinas de la Villa Epecuén están a solo unos minutos, ofreciendo un paseo histórico y fotográfico que complementa perfectamente la jornada de bienestar. La tarifa general para esta temporada ronda los $20.000, posicionándose en el segmento de alta gama por la calidad única de sus aguas.

Consejos para maximizar tu experiencia termal

Para que tu visita sea perfecta y no te encuentres con sorpresas, te recomendamos seguir estas pautas:

Verificá los días de cierre: Muchos complejos cierran los miércoles para realizar el vaciado y limpieza profunda de las piletas .

Muchos complejos cierran los miércoles para realizar el . Llevá tu kit personal: Si bien todos alquilan batas y toallas, llevar tus propias ojotas y gorra de baño (obligatoria en muchos sectores cubiertos) te ahorrará dinero.

Si bien todos alquilan batas y toallas, llevar tus propias ojotas y gorra de baño (obligatoria en muchos sectores cubiertos) te ahorrará dinero. Hidratación constante: Las altas temperaturas de las aguas termales pueden causar bajas de presión si no se consume suficiente agua mineral durante la sesión.

Las altas temperaturas de las aguas termales pueden causar bajas de presión si no se consume suficiente agua mineral durante la sesión. Consultá por el CUD: Prácticamente todos los centros termales de la provincia otorgan ingreso gratuito a personas con discapacidad y, en muchos casos, a un acompañante.

Si querés conocer más detalles sobre servicios específicos o promociones de alojamiento, podés consultar el sitio oficial de Turismo de la Provincia de Buenos Aires para estar al tanto de los últimos eventos programados en estas localidades.