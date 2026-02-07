Escapada a Tandil: mapa de eventos gratuitos y pagos para armar tu recorrido de fin de semana

Si estás en Tandil o llegando en este preciso momento, has elegido uno de los fines de semana más potentes de la temporada 2026. La ciudad no solo ofrece sus clásicas sierras, sino que hoy sábado 7 y mañana domingo 8 de febrero coinciden tres eventos masivos que definen la identidad local: el folclore en el Anfiteatro, la cultura urbana en la Estación y la tradición rural en De la Canal. A continuación, la hoja de ruta optimizada para no perderte nada.

El evento principal: 42° Festival de la Sierra

Es la cita obligada de este fin de semana. El Anfiteatro Martín Fierro vibra con la edición número 42 de este festival que combina lo mejor de la música popular con la gastronomía local. A diferencia de años anteriores donde la entrada fue libre, esta edición marca el regreso de la entrada paga, un dato clave para que organices tu presupuesto antes de subir al cerro.

Para hoy sábado 7: La grilla promete diversidad de estilos con artistas como el Trío La Yapa, Grupo Esencial y Fabricio Rodríguez, consolidando una noche ideal para quienes buscan matices folclóricos y baile.

Para mañana domingo 8 (Cierre): Se espera la noche más convocante. El cierre estará a cargo de figuras de peso como El Indio Lucio Rojas y La Chacarerata Santiagueña. Si planeás asistir, la recomendación es llegar temprano al Anfiteatro para conseguir buena ubicación en las gradas de piedra y disfrutar de los fogones y cantinas que rodean el predio.

Plan relajado y gratuito: Fiesta del Libro y Vinilos

Si buscás una alternativa más tranquila para la tarde, antes de la cena, la Estación de Trenes (Machado 1100) es el lugar. Hoy sábado y mañana domingo, de 17:00 a 21:00, se lleva a cabo la 15° Fiesta del Libro Usado, Vinilos y Diseño Gráfico.

Es una opción ideal para bajar las revoluciones después de un día de caminata. La entrada es libre y gratuita. Vas a encontrar feriantes, rarezas literarias, música en formato físico y objetos de diseño con identidad tandilense. Perfecto para el mate de la tarde.

La perla del domingo: 70° Picnic en De la Canal

Para quienes quieran salir del casco urbano y vivir una experiencia de campo auténtica, este domingo 8 de febrero es histórico. El paraje De la Canal (a unos 35 km del centro) celebra el 70° Picnic Tradicional en la Ex-Fábrica La Tandilera.

Las actividades arrancan a las 10:00 de la mañana. Es un evento de día completo organizado por el Club Defensores de De La Canal, que incluye cantina, espectáculos y el clásico ambiente de kermesse rural. Es el plan perfecto si querés evitar el centro de la ciudad el domingo al mediodía y comer un buen asado a precios más lógicos que en las zonas turísticas.

Clima y equipaje: qué esperar las próximas 24 horas

El pronóstico juega a favor del turista, pero exige precaución. Tandil presenta para este fin de semana condiciones de cielo despejado y sol pleno. Sin embargo, la amplitud térmica es la regla de oro en las sierras:

Día: Se esperan máximas de 26°C. El índice UV está en 9 (muy alto), por lo que el protector solar es obligatorio si vas a la Piedra Movediza o al Centinela.

Se esperan máximas de 26°C. El índice UV está en 9 (muy alto), por lo que el protector solar es obligatorio si vas a la Piedra Movediza o al Centinela. Noche: La temperatura caerá hasta los 13°C. Si vas al Festival de la Sierra en el Anfiteatro, llevá abrigo. El viento sur de 15 km/h se hace sentir en las zonas altas y abiertas cuando baja el sol.

Bonus Track: Noche y Rock

La agenda nocturna por fuera del festival también está activa. Para hoy sábado, el circuito cultural ofrece opciones interesantes para el público joven:

Rock Urbano: La banda “Monos Sueltos” se presenta a las 21:00 en el centro cultural Arte y Parte (Yrigoyen 882).

La banda “Monos Sueltos” se presenta a las 21:00 en el centro cultural Arte y Parte (Yrigoyen 882). Tributos: Si buscás clásicos, hay noche de homenaje a Soda Stereo en Macanudo y tributos al rock nacional en varios bares del centro.

Si buscás clásicos, hay noche de homenaje a Soda Stereo en Macanudo y tributos al rock nacional en varios bares del centro. Tatuajes: En Arte y Parte, desde las 14:00 de hoy, se desarrolla la “Revolution Tattoo Fest”, con exposiciones y arte en vivo.

Datos útiles de último momento

Tránsito: Debido al Festival de la Sierra, los accesos al Dique y la zona del Parque Independencia estarán muy congestionados a partir de las 19:00. Si no vas al festival, evitá la avenida Alvear y la zona del Lago en auto.

Cajeros: Recordá que en fechas de festivales masivos los cajeros de la zona céntrica (Plaza Independencia) suelen quedarse sin efectivo rápido el sábado a la noche. Intentá extraer dinero durante la tarde o usar billeteras virtuales, aceptadas en casi todos los puestos gastronómicos y ferias.