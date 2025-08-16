Escándalo en un evento popular: Detienen a vendedor por ofrecer milanesas y chorizos hechos con papel higiénico

Un insólito y preocupante incidente empañó las celebraciones de las Fiestas Patronales de la Virgen del Carballo en Monte Quemado. Un vendedor ambulante de origen tucumano fue detenido tras descubrirse que comercializaba milanesas y chorizos elaborados con papel higiénico, un hecho que puso en riesgo la salud de numerosos asistentes que adquirieron estos productos durante el evento.

El caso salió a la luz gracias a un operativo bromatológico realizado por las autoridades locales, alertadas por denuncias de consumidores. Las inspecciones confirmaron que el vendedor utilizaba materiales no comestibles, como papel higiénico, para fabricar los alimentos que ofrecía a la gran cantidad de personas que asistieron a la festividad. Este descubrimiento generó indignación entre los vecinos y asistentes, muchos de los cuales habían comprado los productos confiando en su calidad.

El sujeto fue detenido y enfrenta cargos por infracción a las normativas bromatológicas y posibles delitos contra la salud pública. Las autoridades locales han reforzado los controles en los puestos de comida ambulante para evitar que situaciones similares se repitan, especialmente en eventos masivos como las fiestas patronales.

En las redes sociales, el caso desató una ola de repudio. “Es una vergüenza que aprovechen una celebración tan importante para engañar a la gente”, expresó un usuario en X. Otro comentó: “Esto pasó en un evento donde había familias enteras, es un peligro”. La noticia ha reavivado el debate sobre la necesidad de controles más estrictos en la venta de alimentos durante eventos populares.