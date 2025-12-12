Escándalo en Balcarce: denuncian maltratos brutales a chicos en un hogar infantil

La presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de Balcarce, Alejandra Género, y la empleada Marisa Benaduche son investigadas por la Justicia de Mar del Plata a raíz de una serie de presuntos maltratos violentos contra al menos tres menores de entre 10 y 12 años que estaban bajo su cuidado en un hogar convivencial de esa localidad bonaerense.

El caso tomó estado público luego de que salieran a la luz audios con insultos, gritos y amenazas dirigidas a los chicos. El material fue inicialmente difundido por el periodista local Hugo Ponce, aunque no se hizo público para preservar la identidad de los menores.

Tras el escándalo, ambas mujeres fueron desvinculadas de la institución y deberán presentarse la próxima semana ante los fiscales que llevan adelante la causa, Rodolfo Moure y Laura Molina, quienes las indagarán por los presuntos delitos de amenazas y coacción.

Un hogar destinado a la protección, ahora bajo investigación

La Sociedad de Protección a la Infancia funciona como hogar convivencial para niños y adolescentes derivados por organismos oficiales, provenientes de entornos de vulnerabilidad y situaciones familiares críticas. Su misión es brindar asistencia educativa y contención afectiva; sin embargo, los audios revelados reflejarían un escenario totalmente opuesto.

Según trascendió, otra empleada habría registrado los maltratos luego de presenciar una situación desencadenada por la crisis emocional de uno de los menores, quien rompió un vidrio al enterarse de que su hermano podría ser trasladado a otro hogar.

En los audios incorporados a la causa se escuchan insultos, amenazas, descalificaciones y episodios de intimidación física. En uno de ellos, una voz atribuida a Género insulta a un menor y lo responsabiliza por presuntos problemas con otros chicos del hogar. El niño, llorando, intenta explicar que habría sido empujado y golpeado contra una pared por una de las cuidadoras.

En otro tramo, la mujer lo amenaza con golpearlo, enviarlo a la comisaría o derivarlo a un reformatorio. Los registros también incluyen expresiones humillantes dirigidas a otro menor, con amenazas vinculadas a situaciones de higiene y castigos degradantes.

Avance judicial y medidas de protección

La investigación se tramita en el Juzgado de Garantías N.º 2 de Mar del Plata. En paralelo, el Juzgado de Familia N.º 6 dictó el pasado 5 de diciembre una medida cautelar que prohíbe a Género, Benaduche y otros empleados del Patronato acercarse a menos de 200 metros de los menores involucrados.

Además, se enviaron oficios a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, a fin de garantizar un adecuado seguimiento y resguardo de los niños afectados.

Las imputadas serán indagadas el miércoles 17 de diciembre, donde deberán responder por los hechos que se les atribuyen. La investigación busca determinar el alcance de los maltratos y si existieron responsabilidades institucionales adicionales.