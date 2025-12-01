¿Es feriado el 5 de diciembre? Qué pasa este viernes y cómo queda el fin de semana largo en Argentina

Ignacio Hernández
feriados argentina

Con la llegada del último mes del año, las consultas sobre el calendario de feriados se disparan. Muchos argentinos se preguntan si este viernes 5 de diciembre de 2025 es feriado nacional o día no laborable, con la esperanza de disfrutar de un fin de semana extra largo antes de las fiestas. A continuación, aclaramos la situación oficial según el cronograma del Ministerio del Interior.

La situación del viernes 5 de diciembre

Ante la duda recurrente de si el 5 de diciembre es feriado, la respuesta oficial es negativa. Este viernes no es feriado nacional ni día no laborable con fines turísticos.

La jornada se desarrollará con actividad normal en la administración pública, bancos, escuelas y comercios de todo el país. No se trata de un “feriado puente”, ya que el calendario oficial de 2025 no estableció esta fecha como tal para unirla con el fin de semana.

Cuándo empieza el fin de semana largo de diciembre

Aunque el viernes 5 sea un día laborable común, la buena noticia llega inmediatamente después. Este fin de semana será largo, conformado de la siguiente manera:

  • Sábado 6 de diciembre: Día habitual (laborable para quienes trabajan sábados).
  • Domingo 7 de diciembre: Domingo habitual.
  • Lunes 8 de diciembre: Feriado Nacional Inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

De esta forma, se configura un fin de semana largo de tres días (sábado, domingo y lunes) que permitirá fomentar el turismo interno y el descanso previo a Navidad y Año Nuevo.

Qué se celebra el 8 de diciembre

El lunes 8 de diciembre es una de las fechas religiosas más importantes del calendario católico en Argentina. Se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Al ser un feriado de carácter inamovible, no se traslada y garantiza el descanso para todos los trabajadores registrados.

Cómo se paga si trabajás el feriado del 8 de diciembre

Es fundamental distinguir entre el viernes 5 y el lunes 8 a efectos del pago salarial:

  • Viernes 5 de diciembre: Se paga como una jornada normal, ya que es un día hábil.
  • Lunes 8 de diciembre: Rigen las normas de descanso dominical. Según la Ley de Contrato de Trabajo, si un empleado presta servicios durante este día, debe cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual (pago doble).

Próximos feriados en el calendario 2025

Tras este fin de semana largo, el calendario de feriados nacionales de 2025 entra en su recta final. Las próximas fechas clave para agendar son:

  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (Feriado inamovible).
  • Jueves 1 de enero (2026): Año Nuevo (Feriado inamovible).

Es importante recordar que, en algunos municipios específicos de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, podrían existir asuetos administrativos locales por aniversarios fundacionales el día 5 de diciembre, pero estos no alcanzan al nivel nacional ni al sector privado general.

