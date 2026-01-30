Enero se despide con muy buen clima: ¿cómo estará el fin de semana?

El primer mes del año está llegando a su fin y muchas personas aprovechan las buenas condiciones del tiempo para descansar y disfrutar de los distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, el clima se presenta como un aliado clave tanto para quienes se toman unos días de descanso como para quienes planifican actividades al aire libre.

Viernes 30 de enero: jornada estable y veraniega

Este viernes se perfila con condiciones mayormente estables en todo el territorio bonaerense. El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado, con buenos períodos de sol y temperaturas típicas de pleno verano.

Las máximas se ubicarán en valores moderados a elevados, con un ambiente cálido durante la tarde, aunque sin extremos, lo que permitirá una jornada confortable.

Los vientos serán leves a moderados, predominando del sector este y noreste, favoreciendo una sensación térmica agradable, especialmente en zonas costeras.

Las temperaturas variarán de los 22 a los 30 grados, con viento del noreste.

Fin de semana: tiempo favorable para actividades al aire libre

De cara al sábado 31, se espera la continuidad del buen tiempo. Las condiciones atmosféricas seguirán siendo estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas similares a las del viernes. El ambiente será cálido, ideal para la playa, paseos o actividades recreativas, sin señales de fenómenos significativos.

El domingo 1 de Febrero mantendría el mismo patrón general, aunque con ligero aumento de la nubosidad hacia la tarde-noche en algunas zonas de la provincia.

No se descartan cambios graduales en el estado del tiempo hacia el comienzo de la próxima semana, pero el cierre del fin de semana aún se daría sin lluvias generalizadas.

Panorama general

En síntesis, el cierre de enero llega con un escenario climático favorable en la provincia de Buenos Aires, acompañando el movimiento turístico y ofreciendo condiciones propicias para el descanso y la recreación.

El calor estará presente, pero dentro de parámetros normales para la época, consolidando un fin de semana típicamente veraniego.