En octubre comenzará el juicio al policía que asesinó brutalmente a su exsuegra en General Belgrano

El martes 2 de octubre dará inicio en los Tribunales de la ciudad de Dolores el juicio oral y público contra Nataniel Thierry Schouten, un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de 39 años. Schouten se encuentra detenido en el penal de Magdalena, acusado de asesinar a su exsuegra, Marcela Costilch (57), y de intentar matar a su expareja, Eleana Peña (33), quien logró salvarse gracias a la intervención de un vecino.

El crimen ocurrió en la madrugada del 27 de julio de 2024 en General Belgrano, donde Schouten, que se encontraba de licencia médica, atacó a Costilch hasta asesinarla brutalmente . Posteriormente, se dirigió a la casa de Peña, a quien golpeó brutalmente hasta que un vecino logró retenerlo y alertar a la policía. La intervención oportuna permitió su detención en el acto.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad belgranense y tuvo amplia repercusión en todo el país. Desde el entorno de las víctimas, se espera una condena ejemplar. “Es un día muy importante para nosotros, esperamos que la Justicia esté a la altura y que el asesino reciba reclusión perpetua por tiempo indeterminado”, expresaron familiares de Costilch y Peña.

Además del femicidio y el intento de homicidio, Schouten enfrenta otros tres procesos judiciales: uno por amenazas y lesiones y dos por desobediencia.

Vecinos y allegados a las víctimas ya han convocado a acompañar a las familias en los tribunales de Dolores durante el juicio. Se espera una amplia movilización en busca de justicia.