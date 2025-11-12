Denuncia de abuso en una escuela de Mar del Plata derivó en violencia e incendio de una vivienda

Un grave episodio de violencia conmocionó a la ciudad de Mar del Plata, en el barrio Jorge Newbery, donde se produjeron disturbios y un incendio tras una denuncia ocurrida en una escuela primaria de la zona.

El hecho se registró el martes por la tarde, cuando un grupo de padres y vecinos se concentró frente a la Escuela Primaria N.º 21 “Dr. Roque Sáenz Peña”, ubicada en calles Onésimo Leguizamón y Bolívar, para reclamar por un supuesto doble abuso de un estudiante con otras dos alumnas menores de edad.

Según fuentes locales, las autoridades educativas tomaron conocimiento de lo sucedido y dieron aviso inmediato a la policía y a la justicia para que intervinieran.

Sin embargo, la tensión aumentó entre las familias del barrio, lo que derivó en cortes de calle, quema de neumáticos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se encontraban en el lugar.

Durante los disturbios también se produjeron daños materiales y agresiones, lo que llevó a un amplio operativo policial para controlar la situación.

Horas más tarde, en el barrio El Caribe, fue incendiada la vivienda perteneciente a la familia de uno de los menores involucrados, hecho que ahora también es objeto de investigación por parte de la Justicia.

Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires trabajaron en el lugar para extinguir las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras propiedades.

La fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata tomó intervención en el caso, al igual que personal del área de Niñez y Adolescencia, quienes brindan acompañamiento a las familias afectadas.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia se dispuso asistencia institucional y psicológica tanto para los estudiantes como para el personal docente de la escuela, con el fin de restablecer la normalidad y garantizar la continuidad del ciclo lectivo en un marco de resguardo.



La comunidad educativa expresó su preocupación por los hechos ocurridos y llamó a la calma, solicitando que se respeten los procesos judiciales y se eviten nuevas manifestaciones violentas.

Las autoridades locales remarcaron la importancia de canalizar las denuncias y reclamos a través de las vías legales, evitando reacciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas o provocar daños mayores.

A raíz de los sucedido la seccional marplatense del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) convocó a último momento un paro de actividades por lo que este miércoles no hay clases en el distrito de General Pueyrredón.-