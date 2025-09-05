banner ad

En Bahía Blanca un partido quedó fuera de las elecciones por imprimir mal las boletas

Francisco Díaz
A horas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que este domingo renovarán la mitad de las bancas de la Legislatura y de los 135 Concejos Deliberantes, en la ciudad de Bahía Blanca el partido Es Con Vos, Es Con Nosotros anunció que no participará de los comicios debido a un error en la impresión de sus boletas.

El espacio, que tenía a Sofía Bianconi como primera candidata a concejal y al abogado Hernán González Becares como postulante a diputado por la Sexta Sección Electoral, confirmó que aproximadamente mil kilos de boletas fueron impresas con la foto de Kevin Kalister, influencer gastronómico de Bahía Blanca, y el nombre de Bianconi, lo que las hace inutilizables para la votación.

En un video difundido en sus redes sociales, las autoridades del partido explicaron que la confusión surgió a último momento: Kalister, inicialmente designado como cabeza de lista, debió ser reemplazado por Bianconi porque reside en Punta Alta, lo que podría haber generado una impugnación de su candidatura. Sin embargo, la comunicación interna falló y las boletas terminaron con datos contradictorios.

González Becares, visiblemente molesto, mostró la pila de boletas afectadas y confirmó que el partido se retira de la competencia en Bahía Blanca, dejando así a los votantes sin opción para este espacio en la ciudad.

