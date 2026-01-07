Los empleados de comercio recibirán un aumento y bonos extra en enero de 2026

Los empleados de comercio recibirán en enero de 2026 un incremento salarial, que incluye dos bonos extraordinarios, tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector. Este ajuste se aplicará a los salarios correspondientes a diciembre de 2025.

Aumento Salarial y Bonos para Empleados de Comercio

Los trabajadores de mayor rango, como los vendedores de la categoría D y los administrativos de la categoría F, verán su salario base establecido en $1.218.519 para el primer mes de 2026. A este valor se suma un bono de fin de año de hasta $170.000, destinado a algunos empleados del sector.

Este incremento salarial se deriva de un acuerdo paritario formalizado en diciembre de 2025, que fue luego homologado por el Gobierno. Con esta oficialización, tanto los aumentos como las sumas extraordinarias adquirieron “fuerza de ley”. El esquema salarial quedó compuesto de la siguiente manera:

  • Un 1% de aumento sobre el salario de diciembre, correspondiente al último tramo del acuerdo semestral firmado anteriormente.
  • Una suma no remunerativa de $40.000 establecida en la paritaria anterior.
  • Una nueva suma no remunerativa de $60.000 en diciembre como refuerzo salarial para el primer trimestre de 2026.
  • Un bono extraordinario de $170.000 exclusivo para empleados de grandes cadenas de supermercados.

A pesar de que estas sumas no remunerativas no impactan en la jubilación ni en el cálculo del aguinaldo, se espera que en abril de 2026 se incorporen al salario básico, modificando así las escalas salariales y los aportes correspondientes.

Desde el gremio advirtieron que estos beneficios están garantizados únicamente para aquellos empleados afiliados a la FAECyS y que cuenten con su situación laboral regularizada. Los trabajadores en situación informal no tienen garantizadas estas subas.

Escala Salarial Actualizada para Enero de 2026

De acuerdo a la información proporcionada por la FAECyS, la escala salarial mínima vigente para diciembre de 2025, que se aplicará en enero de 2026, es la siguiente. Las cifras ya incluyen el aumento del 1% y las dos sumas extraordinarias:

Maestranza

  • Categoría A: $1.155.795
  • Categoría B: $1.158.852
  • Categoría C: $1.169.560

Administrativo

  • Categoría A: $1.167.268
  • Categoría B: $1.171.860
  • Categoría C: $1.176.448
  • Categoría D: $1.190.218
  • Categoría E: $1.201.690
  • Categoría F: $1.218.519

Cajeros

  • Categoría A: $1.171.091
  • Categoría B: $1.176.448
  • Categoría C: $1.183.333

Auxiliar

  • Categoría A: $1.171.091
  • Categoría B: $1.178.740
  • Categoría C: $1.203.985

Auxiliar Especializado

  • Categoría A: $1.180.274
  • Categoría B: $1.194.041

Vendedor

  • Categoría A: $1.171.091
  • Categoría B: $1.194.044
  • Categoría C: $1.201.690
  • Categoría D: $1.218.519

Más leídas