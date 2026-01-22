Empieza a sentirse el verano con fuerza: así estará el tiempo este jueves 22

Con el avance del mes de enero, la provincia de Buenos Aires ingresa en un período de ascenso sostenido de las temperaturas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones típicas del verano comienzan a consolidarse, con jornadas cada vez más calurosas y predominio de viento del sector norte.

Para este jueves, se espera un cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio bonaerense, con viento norte y marcas térmicas que irán desde los 22 grados de mínima hasta los 31 grados de máxima, configurando un día cálido y estable.

El viernes continuará la tendencia ascendente: la temperatura mínima se ubicará en torno a los 24 grados, mientras que la máxima alcanzará los 33 grados. El cielo estará apenas nublado y el viento del norte ganará intensidad hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

De cara al sábado, el calor se hará sentir con mayor fuerza. El SMN anticipa temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 34 grados, nuevamente con viento del norte y sin probabilidad de lluvias, lo que favorecerá condiciones secas y muy calurosas.

