Emoción en la Provincia de Buenos Aires: 133 caballos migran en busca de un futuro mejor

Este domingo, una conmovedora peregrinación en la Provincia de Buenos Aires impresionó a la región, al lograr organizar un éxodo de 133 caballos rescatados, que fueron trasladados por 70 kilómetros desde Castelli hasta la localidad de Pila.

A pesar de la alegría que generó la imagen, la situación subyacente es preocupante. La Asociación ACMA, enfocada en salvar a caballos maltratados y víctimas de explotación, tuvo que abandonar su espacio en Castelli, donde albergaban a los 133 equinos, debido a la incapacidad de afrontar los altos costos requeridos por los terratenientes.

Durante el trayecto hacia Pila, los rescatistas compartieron en redes sociales su angustia y esperanza al manifestar: “Ojalá este sea el último viaje, el último sacrificio. Porque ya soñamos con un campo propio en donde nadie jamás los vuelva a sacar”. La publicación recibió un gran número de apoyos y donaciones, aunque la mayoría de los fondos se destinaron a la alimentación y el cuidado veterinario de los caballos. ¿Se harán eco las autoridades de este reclamo?

La emotiva travesía de los caballos rescatados

Desde la Asociación ACMA, se detalló que los 133 caballos fueron acompañados por miembros de la organización, y tres de ellos fueron montados por jinetes experimentados que los guiaron con alegría durante un tramo de 30 kilómetros a pie. Los caballos se mostraron en buena condición, mientras que vehículos se encargaron del tramo restante de 40 kilómetros.

En su cuenta de Instagram, compartieron un emotivo mensaje: “133 caballos. 133 vidas. Un solo latido. Acompañalos, una vez más. Mañana, desde temprano, vas a poder ver en vivo por nuestras redes cómo se mudan los 133 caballos de Castelli a Pila. Es un momento muy tenso para todos, un traslado enorme, lleno de nervios, cuidados y responsabilidad. Acompáñanos con tus buenas energías, miralos, sentilos, rezá con nosotros. Ellos te necesitan una vez más”.