Elecciones 2025: Ya está disponible el padrón definitivo para las legislativas de octubre

Transcurridas las elecciones bonaerenses, el país se prepara ahora para los comicios nacionales. La Cámara Nacional Electoral informó en las últimas horas que el padrón definitivo ya se encuentra disponible para su consulta. De esta manera, la ciudadanía en condiciones de votar podrá verificar con antelación el lugar y la mesa donde deberá emitir su sufragio.

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, en las que los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Esta instancia corresponde a la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La Cámara de Diputados está conformada por 257 legisladores, y cada dos años se renueva la mitad de las bancas. Por ello, en estas elecciones se elegirán 127 diputados, quienes cumplirán un mandato de cuatro años.

En cuanto al Senado de la Nación, compuesto por 72 legisladores, en esta ocasión se renovarán 24 bancas. Los senadores ejercen su cargo por un período de seis años.

Para conocer el lugar de votación, los electores podrán acceder al padrón definitivo haciendo click aquí

Además, estará disponible el chatbot de WhatsApp “Vot-A”, una herramienta oficial que ofrece información clara y actualizada para responder dudas sobre el proceso electoral. Este canal busca prevenir la desinformación y promover un voto informado, facilitando a los ciudadanos una vía directa de consulta antes de la jornada electoral.