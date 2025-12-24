El viernes 26 de diciembre, los servicios públicos en la Provincia de Buenos Aires cierran por asueto

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires anunció la suspensión de actividades en los servicios públicos para este viernes 26 de diciembre, a través de un decreto oficial. La medida fue ratificada por el gobernador Axel Kicillof el pasado martes 23 de diciembre y afecta a todos los empleados de la administración estatal bonaerense, con el objetivo de facilitar el regreso de los ciudadanos a sus hogares.

Interrupción casi total de la actividad estatal

La actividad gubernamental en la provincia sufrirá una interrupción casi total el viernes 26 de diciembre debido al asueto administrativo dispuesto por las autoridades. Las dependencias estatales operarán bajo la modalidad de feriado, lo que implica que las oficinas de atención al público permanecerán cerradas durante toda la jornada.

El Decreto 3063/2025 establece el receso para los trabajadores de la administración pública provincial, con el fin de brindar un periodo de descanso prolongado. La actividad habitual se reanudará el siguiente lunes, tras la celebración de Navidad.

Receso programado en fechas clave

La normativa abarca tres días específicos de diciembre: 24, 26 y 31. El propósito es potenciar los encuentros familiares en fechas con profunda carga religiosa y conmemorativa.

El decreto resalta la importancia de facilitar el acercamiento de personas que residen lejos de sus seres queridos, considerando el flujo importante de personas que se espera hacia diferentes puntos del país debido a las festividades. Así, se promueve el traslado al eliminar las obligaciones laborales para el personal estatal provincial.

Diferencias con la disposición nacional

Por su parte, el Gobierno Nacional optó por un enfoque distinto; el lunes se publicó el Decreto 883/2025 en el Boletín Oficial, que solo otorga asueto para los días 24 y 31 de diciembre a nivel federal. Así, los empleados de dependencias nacionales deberán trabajar el viernes 26, a diferencia de sus pares provinciales.

A pesar de que la normativa nacional justifica la medida como un apoyo a la organización de los festejos de fin de año, el puente del viernes queda excluido, dejando a los estatales provinciales con un fin de semana extendido de cinco días.

Excepciones en servicios esenciales

El decreto también contempla excepciones para garantizar la seguridad y atención básica. Los agentes de las Policías de la Provincia de Buenos Aires cumplirán con sus turnos habituales, al igual que los empleados del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias bajo el Ministerio de Seguridad.

Asimismo, el Servicio Penitenciario Bonaerense mantendrá sus funciones el viernes 26. En el ámbito de la salud, los hospitales y el sistema integrado de emergencias asegurarán las guardias necesarias, garantizando atención médica crítica.