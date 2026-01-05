El verano toma impulso: lunes agradable y suben las temperaturas

La provincia de Buenos Aires inicia la semana previa a la celebración de Reyes bajo un escenario climático típicamente veraniego.

Para este lunes 5 de enero, se espera un panorama de tiempo estable, con temperaturas en ascenso, ausencia de fenómenos severos y condiciones favorables para actividades al aire libre en gran parte del territorio bonaerense.

Pronóstico para este lunes 5 de enero

Durante la jornada del lunes predominarán los cielos despejados a parcialmente nublados, con ambiente cálido y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Región de la provincia Temperatura mínima Temperatura máxima Condiciones generales Norte bonaerense 17 °C 28 °C Parcialmente nublado Centro de la provincia 16 °C 29 °C Despejado a algo nublado Interior bonaerense 15 °C 30 °C Buen tiempo, vientos leves Costa bonaerense 18 °C 26 °C Cielo algo nublado, fresco por la mañana

Las temperaturas se mantendrán dentro de valores normales para la época, con mañanas agradables y tardes cálidas, sin alertas meteorológicas vigentes.

Cómo seguirá el tiempo en los días posteriores

El avance de la semana estará marcado por un lento pero sostenido aumento de las temperaturas, especialmente en el interior provincial.

Día Temperaturas Panorama previsto Martes 6 Máximas entre 30 y 32 °C Cálido, con nubosidad variable Miércoles 7 Máximas cercanas a 31 °C Calor persistente, baja chance de lluvias aisladas Jueves 8 Máximas alrededor de 26 °C Descenso térmico leve, cielo mayormente nublado Viernes 9 Valores similares al jueves Ambiente templado y estable

Si bien el calor se hará sentir con mayor intensidad entre martes y miércoles, no se prevén eventos extremos ni tormentas de consideración en el corto plazo.

Contexto climático para la primera quincena de enero

Enero avanza con un patrón típico de verano bonaerense, caracterizado por:

Temperaturas levemente superiores a los promedios históricos.

Períodos de estabilidad atmosférica.

Lluvias dentro de los valores normales para la estación, aunque no inmediatas.

Este escenario favorece el movimiento turístico interno y las actividades recreativas, especialmente en localidades costeras y del interior provincial.

Conclusión

La provincia de Buenos Aires transita la previa de Reyes con buenas condiciones climáticas, temperaturas en ascenso y jornadas mayormente estables. El calor irá ganando protagonismo a mitad de semana, aunque sin señales de tiempo severo, lo que permitirá disfrutar de varios días consecutivos con clima favorable.