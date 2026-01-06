El último toque de sirena para un bombero voluntario de Chascomús de vocación eterna

Un profundo pesar embarga por estas horas a la familia bomberil de la ciudad de Chascomús tras el fallecimiento del Oficial Principal (R) Silvio Sullings, bombero voluntario que dedicó más de 30 años de su vida al servicio de la comunidad.

Desde el cuartel local informaron que el deceso se produjo en horas de la tarde de ayer en la ciudad de La Plata, donde se encontraba internado. Su partida deja una huella imborrable no solo en la institución, sino también en cada uno de los compañeros que compartieron guardias, intervenciones y años de vocación junto a él.

Sullings fue un referente del cuerpo activo, reconocido por su sinceridad, profesionalismo y compromiso permanente con la capacitación, valores que supo transmitir a generaciones de bomberos. Su trayectoria estuvo marcada por el respeto, la responsabilidad y un profundo sentido del deber, pilares fundamentales del espíritu bomberil.

En reconocimiento a su entrega y legado, sus restos serán despedidos con toque de sirena, símbolo del último llamado, y acompañamiento de bomberos, en un gesto cargado de honor y gratitud por una vida dedicada al prójimo.

Desde la institución expresaron sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y camaradas, acompañándolos en este difícil momento, y destacaron que su ejemplo de servicio, solidaridad y vocación permanecerá vivo en la memoria del cuartel y de toda la comunidad.