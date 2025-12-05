El Salario Mínimo Vital y Móvil aumenta: ¿A cuánto llegará en diciembre 2025?

Esta semana, el Gobierno argentino oficializó aumentos en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que fracasara la reunión del Consejo del Salario, donde no se alcanzó un consenso entre partes. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 9/2025, que establece las subas del salario mínimo para el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y agosto de 2026.

La resolución fue firmada por Claudia Silvana Testa, presidente alterna del Consejo, y se hizo pública tras la falta de acuerdo en la reunión del 26 de noviembre. Según el documento oficial, en esta sesión se destacó que no hubo entendimiento entre los sectores de trabajadores y empleadores.

Ante la ausencia de consenso, el Ejecutivo decidió avanzar en la actualización del SMVM por decreto, un mecanismo que ha sido frecuente desde la llegada de Javier Milei al poder. El aumento del salario mínimo también impactará en el monto de la Prestación por Desempleo y otros programas sociales, cuyos topes se actualizarán en consonancia.

Aumenta el Salario Mínimo, Vital y Móvil: a cuánto se va en diciembre 2025

De acuerdo con la resolución, el salario mínimo para noviembre de 2025 (que se liquidará en diciembre) será de $ 328.400, un aumento de apenas $ 6.200, lo que representa menos de un 2% respecto al básico que se mantuvo en $ 322.200 desde agosto de este año.

La actualización del SMVM para trabajadores mensualizados con jornada completa quedará de la siguiente manera:

Noviembre 2025: $ 328.400 ;

Diciembre 2025: $ 334.800 ;

Enero 2026: $ 341.000 ;

Febrero 2026: $ 346.800 ;

Marzo 2026: $ 352.400 ;

Abril 2026: $ 357.800 ;

Mayo 2026: $ 363.000 ;

Junio 2026: $ 367.800 ;

Julio 2026: $ 372.400 ;

Agosto 2026: $ 376.600.

El aumento por hora también sufrirá variaciones: en noviembre pasará de $ 1.610 a $ 1.642, y en agosto de 2026 alcanzará los $ 1.883.

Esta normativa impactará en “todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, según el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo”. Además, también se consideran a los trabajadores jornalizados, quienes percibirán el SMVM en su proporción horaria.

Aumentan los topes de la Prestación por Desempleo

Otro aspecto importante vinculado al Salario Mínimo es la Prestación por Desempleo que otorga el Gobierno. Esta prestación será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual de los seis meses previos a la finalización del contrato de trabajo que originó la situación de desempleo.

Sin embargo, la normativa establece límites: “En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”. Dada la tendencia actual, es probable que los trabajadores que accedan a esta prestación cobren lo mismo que el Salario Mínimo, dado que el promedio de los salarios en el mercado es significativamente más alto que el SMVM.