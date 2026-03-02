El Quini 6 tiene dos nuevos multimillonarios: de dónde son y qué números eligieron

Victoria Saenz
Ganador quini 6 pba

El sorteo 3352 del Quini 6, realizado este domingo 1 de marzo de 2026, quedará en la historia para dos afortunados apostadores que acertaron los seis números de la modalidad principal. La Lotería de Santa Fe confirmó que ambos se repartirán un pozo espectacular, transformándose de un momento a otro en los nuevos multimillonarios del país.

La expectativa en las agencias era máxima, ya que el juego acumulaba una cifra récord tras varias ediciones sin dueños absolutos. Finalmente, la suerte tocó las puertas de la Provincia de Buenos Aires y Córdoba, reafirmando el carácter federal de este popular sorteo que semana a semana convoca a millones de argentinos.

La combinación ganadora que dividió el pozo principal

En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, las bolillas que salieron del bolillero conformaron una combinación que parecía estadísticamente improbable. Los números favorecidos fueron el 10, 12, 18, 19, 20 y 27, una secuencia de números bajos y consecutivos que fue elegida en simultáneo por dos personas en distintos puntos del territorio nacional.

Al validarse dos boletas con seis aciertos exactos, el pozo total de $8.222.410.101 debió dividirse en partes iguales. Esto significa que cada ganador se adjudicó la impresionante suma de $4.111.205.050, una cifra económica que garantiza la tranquilidad financiera para el resto de sus vidas.

Las ciudades donde se vendieron los cartones millonarios

El misterio sobre la ubicación geográfica de los flamantes ganadores se resolvió a los pocos minutos de finalizada la transmisión oficial. Desde la organización detallaron que uno de los tickets ganadores se validó en una agencia de Muñiz, una pujante localidad perteneciente al partido de San Miguel, en pleno conurbano bonaerense.

Por otro lado, el segundo afortunado realizó su apuesta en Cosquín, la emblemática ciudad turística y festivalera de la provincia de Córdoba. Los dueños de las agencias vendedoras también tienen motivos para celebrar a lo grande, ya que la Lotería de Santa Fe les otorga un porcentaje en concepto de premio estímulo por haber comercializado los cartones ganadores.

Resultados oficiales y el estado de los pozos secundarios

Más allá del enorme golpe de suerte en el Tradicional, el resto de las modalidades también mantuvieron expectantes a los jugadores frente al televisor. La categoría Siempre Sale repartió sonrisas a múltiples ganadores, mientras que otros pozos potentes quedaron vacantes y engrosarán fuertemente la jugada de mitad de semana.

ModalidadNúmeros SorteadosAciertosGanadoresPremio / Estado
Tradicional10 – 12 – 18 – 19 – 20 – 276 aciertos2$4.111.205.050 cada uno
La Segunda14 – 17 – 19 – 29 – 32 – 436 aciertosVacanteAcumula $780.000.000
Revancha07 – 09 – 32 – 41 – 42 – 436 aciertosVacanteAcumula $600.000.000
Siempre Sale13 – 14 – 25 – 30 – 33 – 445 aciertos20$19.631.897 cada uno

Detalle de los premios consuelo y el reparto federal

Para aquellos jugadores que revisan sus cartones esperando rescatar un premio menor o recuperar el valor de la apuesta, el desglose detallado del resto de la jornada ofrece datos muy interesantes. Aunque no hubo multimillonarios en las segundas rondas, las cifras del reparto secundario siguen siendo muy atractivas.

  • La Segunda del Quini: Al no registrar boletas con seis aciertos, el premio mayor quedó vacante. Sin embargo, 52 apostadores acertaron cinco números, llevándose cada uno un premio consuelo superior a los $842.000.
  • Modalidad Revancha: Tampoco hubo afortunados plenos en esta instancia. Esta categoría, que exige el acierto total sin grises para cobrar, trasladó su suculento pozo directamente a la próxima edición.
  • El Siempre Sale: Cumpliendo con su premisa, esta instancia encontró a 20 ganadores que acertaron cinco de las seis bolillas. Cada uno de ellos, dispersos en provincias como Entre Ríos, cobrará más de $19.600.000.
  • Premio Extra: Finalmente, 1.161 personas lograron reunir los aciertos necesarios cruzando los diferentes sorteos de la noche y se adjudicaron $133.505 cada una.

El impacto de los impuestos sobre los grandes premios de lotería

Un factor fundamental para todo jugador de azar en la República Argentina es comprender el funcionamiento de la normativa fiscal vigente. La Ley 20.630 establece un gravamen específico sobre los premios de juegos de sorteo, lo que reduce considerablemente el monto neto que efectivamente llega a la cuenta bancaria del ganador.

En la práctica, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) retiene aproximadamente el 27,9% del total del pozo de forma directa y automática antes del pago. Por lo tanto, sobre los más de $4.111 millones obtenidos, cada afortunado de Muñiz y Cosquín recibirá un aproximado de $2.964 millones de pesos netos, una cifra que, de todas formas, transforma vidas por completo.

Fecha límite y pozo acumulado para la próxima edición

La rueda de los millones no se detiene nunca y la Lotería de Santa Fe ya tiene toda la logística preparada para la próxima gran cita. El sorteo 3353 se realizará el próximo miércoles 4 de marzo de 2026 a las 21:15 horas, con transmisión en vivo y en directo para todo el país.

Debido a la ausencia de ganadores totales en La Segunda y la Revancha, el próximo acumulado estimado asciende a la tentadora suma de $3.000.000.000. Las apuestas ya pueden realizarse con normalidad en todas las agencias oficiales del país hasta las 19:30 horas del mismo miércoles, manteniendo el valor del ticket estándar.

Más leídas