El primer día del 2026 llegó con alivio térmico: ¿cómo seguirá el tiempo?

Francisco Díaz
El inicio del año 2026 llegó a la provincia de Buenos Aires con un leve alivio térmico tras las elevadas temperaturas que marcaron el cierre de 2025. Sin embargo, el calor continuará siendo protagonista durante los primeros días de enero, según las proyecciones oficiales.

Este jueves 1° de enero, feriado por Año Nuevo, se presenta con temperaturas elevadas, una máxima cercana a los 30 grados y cielo mayormente despejado en gran parte del territorio bonaerense. Las condiciones resultan propicias para actividades al aire libre, aunque se recomienda extremar los cuidados frente a la exposición solar y el calor.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el patrón de tiempo estable se mantendrá durante las jornadas siguientes. El viernes 2 de enero se espera un leve descenso térmico, con temperaturas que rondarán los 27 grados y una mayor presencia de nubosidad.

Durante el fin de semana, tanto el sábado 3 como el domingo 4, el termómetro volverá a ubicarse en valores elevados, entre 28 y 29 grados, con cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de precipitaciones significativas en la provincia.

La seguidilla de jornadas calurosas se extenderá al menos hasta el lunes 5 de enero, cuando las temperaturas volverían a acercarse a los 30 grados, consolidando un comienzo de año con clima típicamente veraniego en Buenos Aires.

