El Papa Francisco habló de la reunión que tendrá con Javier Milei: “Iniciar un diálogo”

Días atrás se confirmó que el Papa Francisco recibirá la visita de Javier Milei en el Vaticano. En una entrevista que brindó al diario italiano “La Stampa”, el máximo referente de la iglesia católica dio más detalles al respecto.

Bergoglio habló de los viajes que hará y remarcó que no está seguro de visitar nuestro país todavía: “Uno en Bélgica, otro en Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea e Indonesia, en agosto; luego está la hipótesis Argentina, pero la tengo por ahora ‘entre paréntesis’”.

Y remarcó: “La organización de la visita aún no ha comenzado”. En referencia a los dichos del presidente argentino durante la previa de las elecciones, el Papa se sinceró: “No me molestaron, las palabras en campaña electoral van y vienen“.

Sobre la reunión con Milei en el Vaticano señaló: “Sé que pidió una cita para una entrevista conmigo, así que acepté. Nos veremos. Y estoy dispuesto a iniciar un diálogo -de palabra y de escucha- con él, como con todos”.