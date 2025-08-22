El Municipio de General Guido otorgará un bono de $100.000 a sus trabajadores

En medio de un escenario económico complejo que golpea a los hogares y también a las arcas municipales, la Municipalidad de General Guido anunció nuevas medidas de acompañamiento destinadas a los trabajadores municipales.

El Departamento Ejecutivo resolvió otorgar una bonificación especial de $100.000, que se acreditará junto al próximo cobro de haberes. Desde la Comuna remarcaron que este beneficio no alcanza al Intendente, Secretarios, Jefes y cargos de Ley, Directores ni Concejales, quedando limitado exclusivamente al personal municipal.

Además, se dispuso un incremento salarial del 7% para el mes de septiembre, que reforzará los ingresos de la planta de trabajadores locales.

Desde la Comuna a cargo de Carlos Rocha subrayaron que la medida busca reconocer el esfuerzo diario de quienes sostienen los servicios y el funcionamiento de la comunidad.

“Detrás de cada trabajador hay una familia que espera certezas. Por eso entendemos que el esfuerzo de la administración pública debe estar orientado a cuidar a nuestra gente”, expresaron desde el Ejecutivo comunal.

Con estas decisiones, el gobierno municipal de General Guido reafirma su compromiso de poner en primer lugar a sus vecinos, defender el trabajo y acompañar a las familias en momentos de dificultad.