banner ad

El Municipio de General Guido otorgará un bono de $100.000 a sus trabajadores

Francisco Díaz

En medio de un escenario económico complejo que golpea a los hogares y también a las arcas municipales, la Municipalidad de General Guido anunció nuevas medidas de acompañamiento destinadas a los trabajadores municipales.

El Departamento Ejecutivo resolvió otorgar una bonificación especial de $100.000, que se acreditará junto al próximo cobro de haberes. Desde la Comuna remarcaron que este beneficio no alcanza al Intendente, Secretarios, Jefes y cargos de Ley, Directores ni Concejales, quedando limitado exclusivamente al personal municipal.

En Septiembre comienza la repavimentación de la Autovía 2 desde Dolores a Maipú
Mirá también:

En Septiembre comienza la repavimentación de la Autovía 2 desde Dolores a Maipú
Espacio Publicitario

Además, se dispuso un incremento salarial del 7% para el mes de septiembre, que reforzará los ingresos de la planta de trabajadores locales.

Desde la Comuna a cargo de Carlos Rocha subrayaron que la medida busca reconocer el esfuerzo diario de quienes sostienen los servicios y el funcionamiento de la comunidad.

“Detrás de cada trabajador hay una familia que espera certezas. Por eso entendemos que el esfuerzo de la administración pública debe estar orientado a cuidar a nuestra gente”, expresaron desde el Ejecutivo comunal.

Con estas decisiones, el gobierno municipal de General Guido reafirma su compromiso de poner en primer lugar a sus vecinos, defender el trabajo y acompañar a las familias en momentos de dificultad.

Arrancó “Conociendo el Mar”:Vecinos de General Guido disfrutaron de una jornada inolvidable
Mirá también:

Arrancó “Conociendo el Mar”:Vecinos de General Guido disfrutaron de una jornada inolvidable
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Intensas lluvias amplifican crisis agrícola en Buenos Aires y afectan caminos rurales
Intensas lluvias amplifican crisis agrícola en Provincia de Buenos Aires y afectan caminos rurales
Provincia
mercado pago tarjeta
Mercado Pago lanza una nueva tarjeta de crédito gratuita y sin costos ocultos en Argentina
Sociedad
Julio trae cambios: ¿cuánto aumentan las jubilaciones y cuándo se cobran?
ANSES: Todo lo que deben saber los jubilados sobre pagos y ayudas en septiembre 2025
Anses
IMG 20250821 150345 (1280 x 959 píxel)
Escándalo: candidato a Diputado increpó y golpeó a Eduardo Feinmann
Nacionales
IMG 20250822 135133 (1280 x 718 píxel)
Nuevo aumento para senadores: cobrarán más de $10 millones por mes en medio de la crisis
Nacionales
Tres días de inestabilidad en Buenos Aires: llegan lluvias y viento fuerte desde mañana
Tras un jueves soleado, vuelven las lluvias: ¿Hasta cuándo?
Provincia
auto ranchos
Encuentran cerca de Ranchos un auto robado en General Belgrano
General Belgrano Ranchos

Más leídas