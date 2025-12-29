El Municipio de Dolores implementará mano dura contra motos ruidosas y maniobras peligrosas

El intendente de Dolores, Juan Pablo García, anunció una decisión firme para enfrentar los ruidos molestos y las maniobras peligrosas protagonizadas principalmente por motos y vehículos con escapes libres o modificados.

“La comunidad tiene derecho a vivir en paz. El descanso, la salud y la seguridad no pueden ser vulnerados”, expresó el jefe comunal, quien remarcó que la medida surge a partir de los reclamos permanentes de los vecinos. Además, pidió el acompañamiento de las familias para “cuidar la vida de sus propios hijos”.

Desde el Municipio señalaron que la contaminación sonora afecta con mayor intensidad a adultos mayores, niños, trabajadores y personas con TEA, y remarcaron que, tras agotar instancias de concientización y prevención, es necesario avanzar con acciones más severas.

La ordenanza, que será tratada esta tarde en el Honorable Concejo Deliberante, incorpora nuevas herramientas como el secuestro y decomiso de vehículos infractores, la destrucción de escapes antirreglamentarios, procedimientos más ágiles ante casos de flagrancia o fuga y una definición clara de las conductas que afectan la salubridad pública.

Con esta iniciativa, el Municipio de Dolores reafirma su compromiso con la convivencia, el orden, la seguridad vial y el derecho a un ambiente sano.