El mal clima regresa: alertas por tormentas y granizo en la Provincia de Buenos Aires

El mal clima vuelve a hacerse presente en buena parte del territorio nacional en el inicio de la primera semana de noviembre, y por tal motivo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo para este lunes 3 de noviembre, que abarcan amplias zonas de la provincia de Buenos Aires.

Zonas afectadas en la provincia de Buenos Aires

El aviso de nivel amarillo emitido por el SMN alcanza principalmente al oeste, centro y sectores costeros del territorio bonaerense. El fenómeno se presenta con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de:

Abundante caída de agua en cortos períodos ,

, Ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h ,

, Actividad eléctrica frecuente , y

, y Caída ocasional de granizo.

Detalle técnico del alerta amarillo

Fenómeno Tormentas fuertes Zonas afectadas Oeste, centro y costa bonaerense Ráfagas estimadas Hasta 70 km/h Precipitación acumulada Entre 15 y 45 mm (posible superación puntual) Riesgos asociados Anegamientos temporarios, caída de árboles o ramas, interrupciones del suministro eléctrico

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional y los organismos de Defensa Civil recomiendan:

No sacar la basura ni dejar objetos que puedan obstruir desagües.

Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.

Mantenerse bajo techo durante la tormenta y alejarse de árboles, postes o cables eléctricos.

Desenchufar electrodomésticos y evitar el uso del teléfono fijo.

Si se conduce, hacerlo con extrema precaución por la reducción de visibilidad y el posible anegamiento de calzadas.

Pronóstico extendido: una semana inestable

El inicio de noviembre se presenta inestable, con lluvias y tormentas intermitentes hasta mediados de semana.

A partir del jueves, se espera una mejoría gradual de las condiciones, aunque con temperaturas templadas y alta humedad.

Día Condición Temperatura estimada (°C) Lunes 3 Tormentas fuertes y chaparrones Mín. 15 / Máx. 24 Martes 4 Lluvias aisladas Mín. 13 / Máx. 22 Miércoles 5 Nubosidad variable Mín. 11 / Máx. 21 Jueves 6 Mejorando con sol parcial Mín. 10 / Máx. 23 Viernes 7 Parcialmente nublado Mín. 12 / Máx. 25

Un comienzo de mes con condiciones cambiantes

El mes de noviembre comenzó con condiciones meteorológicas típicas de la transición hacia el verano: calor, humedad y tormentas convectivas que pueden desarrollarse rápidamente en amplios sectores del centro del país.

Los especialistas del SMN recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las alertas pueden actualizarse o elevarse de nivel en las próximas horas.