El mal clima regresa: alertas por tormentas y granizo en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
alerta x tormentas

El mal clima vuelve a hacerse presente en buena parte del territorio nacional en el inicio de la primera semana de noviembre, y por tal motivo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo para este lunes 3 de noviembre, que abarcan amplias zonas de la provincia de Buenos Aires.

Zonas afectadas en la provincia de Buenos Aires

El aviso de nivel amarillo emitido por el SMN alcanza principalmente al oeste, centro y sectores costeros del territorio bonaerense. El fenómeno se presenta con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de:

Cuenta DNI suma préstamos rápidos: ¿Cómo obtener crédito en 24 horas desde la app?
Mirá también:

Cuenta DNI suma préstamos rápidos: ¿Cómo obtener crédito en 24 horas desde la app?
  • Abundante caída de agua en cortos períodos,
  • Ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h,
  • Actividad eléctrica frecuente, y
  • Caída ocasional de granizo.

Detalle técnico del alerta amarillo

FenómenoTormentas fuertes
Zonas afectadasOeste, centro y costa bonaerense
Ráfagas estimadasHasta 70 km/h
Precipitación acumuladaEntre 15 y 45 mm (posible superación puntual)
Riesgos asociadosAnegamientos temporarios, caída de árboles o ramas, interrupciones del suministro eléctrico

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional y los organismos de Defensa Civil recomiendan:

  • No sacar la basura ni dejar objetos que puedan obstruir desagües.
  • Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.
  • Mantenerse bajo techo durante la tormenta y alejarse de árboles, postes o cables eléctricos.
  • Desenchufar electrodomésticos y evitar el uso del teléfono fijo.
  • Si se conduce, hacerlo con extrema precaución por la reducción de visibilidad y el posible anegamiento de calzadas.

Pronóstico extendido: una semana inestable

El inicio de noviembre se presenta inestable, con lluvias y tormentas intermitentes hasta mediados de semana.

A partir del jueves, se espera una mejoría gradual de las condiciones, aunque con temperaturas templadas y alta humedad.

DíaCondiciónTemperatura estimada (°C)
Lunes 3Tormentas fuertes y chaparronesMín. 15 / Máx. 24
Martes 4Lluvias aisladasMín. 13 / Máx. 22
Miércoles 5Nubosidad variableMín. 11 / Máx. 21
Jueves 6Mejorando con sol parcialMín. 10 / Máx. 23
Viernes 7Parcialmente nubladoMín. 12 / Máx. 25

Un comienzo de mes con condiciones cambiantes

El mes de noviembre comenzó con condiciones meteorológicas típicas de la transición hacia el verano: calor, humedad y tormentas convectivas que pueden desarrollarse rápidamente en amplios sectores del centro del país.

Los especialistas del SMN recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las alertas pueden actualizarse o elevarse de nivel en las próximas horas.

mapa alertas (3)
Cuenta DNI noviembre 2025: Todos los supermercados con descuentos de hasta 20%
Mirá también:

Cuenta DNI noviembre 2025: Todos los supermercados con descuentos de hasta 20%
ETIQUETAS
Compartir este artículo
asesinato necochea
Conmoción en Necochea: Mataron a puñaladas a un adolescente de 15 años
Provincia
Día de los Muertos: ¿Por qué se conmemora hoy y cuál es su origen?
Sociedad
agradavle
Clima de la primera semana de noviembre: todo lo que tenés que saber
Provincia
zimbra afip
Monotributistas: cómo tramitar la exención del pago mensual por alquileres sin complicaciones
Sociedad
Feriados infozona
Noviembre llega con un puente de cuatro días: ¿Cuándo es?
Nacionales Turismo
descuentos cuenta dni nuevos
Noviembre llega con descuentos irresistibles en Cuenta DNI del Banco Provincia
Provincia
Starlink precio
Starlink en Argentina: Algunas zonas se encuentran saturadas ¿Dónde encontrar disponibilidad del servicio?
Tecnología

Más leídas