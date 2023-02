El Gobierno presiona para expropiar Edesur por los reiterados cortes de luz en distintas zonas

El Gobierno dejó en claro, a través de su Portavoz Gabriela Cerruti, que no descarta expropiar Edesur luego del conflicto generado por los reiterados cortes de luz. Edesur fue multada ayer por los problemas ocurridos durante la última semana y pasó a ser intervenida con veedores del Gobierno nacional.

“Analizamos todas las variables legales y posibles para cuidar a los usuarios de La Empresa", dijo Cerruti. “No hay crisis energética en el País porque el problema es de una sola entidad”, agregó.





¿Qué medidas puntuales tomó el Gobierno tras los cortes de luz?

“El nivel de los cortes de luz y el maltrato a los usuarios lo venimos viendo durante los últimos años. Ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa (de $ 1.000 millones) y con la intervención para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo", indicó la Funcionaria.

"También analizamos qué inversiones se hicieron y cuál es la responsabilidad de la empresa. La Argentina es uno de los países del mundo donde habiendo subido el precio de la energía como subió en todo el mundo, no hubo crisis energética ni desabastecimiento a las empresas", aseguró.

"Hay una cuestión puntual con los usuarios de una empresa que es la que ha intervenido el Gobierno. Si intervenimos esa empresa, es porque el problema es de esa empresa. Porque el resto de las empresas no tiene ese problema. Si hay una empresa que tiene ese problema y el resto no, entonces no hay una crisis energética”, concluyó la portavoz.