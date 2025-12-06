El Gobierno lanzó una nueva emisión de bono en dólares tras casi siete años ¿Qué implica?

El clima financiero argentino volvió a moverse con intensidad luego de que el Gobierno anunciara una decisión que marcó un cambio en su estrategia de endeudamiento. En un contexto de tasas más bajas para la deuda soberana y expectativas positivas tras el resultado electoral, el mercado reaccionó con atención ante la presentación de un nuevo título en dólares, algo que no ocurría desde hacía varios años.

Detalles del nuevo bono en dólares que licitará el Tesoro

La Secretaría de Finanzas confirmó el llamado a licitación para un bono soberano en dólares, que se realizará el 10 de diciembre. Este nuevo instrumento financiero tendrá:

Tasa de interés del 6,5% anual.

Vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

Emisión bajo ley local, lo que evita requerir aprobación adicional del Congreso.

El anuncio generó un rápido impacto positivo en los mercados. Los Bonares y Globales, títulos en dólares surgidos de la reestructuración de 2020, mostraron una mejora promedio de 0,4%, mientras que el riesgo país descendió a 627 puntos, tras haber perforado los 600 puntos en noviembre.

Este comportamiento reflejó una recepción favorable ante la señal de que el país vuelve a presentarse en el mercado de deuda.

Qué explicó el Ministerio de Economía sobre la iniciativa

Según la Secretaría de Finanzas, la decisión forma parte de una estrategia más amplia para cubrir vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del Banco Central. En un comunicado oficial, destacaron la compresión de tasas ocurrida en las últimas semanas y la necesidad de aprovechar ese contexto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó esta idea al afirmar que “Argentina vuelve en forma inminente al mercado de deudas”. También subrayó que este gobierno es el que más reservas compró y que, a diferencia de otros países que renuevan sus obligaciones, Argentina debió afrontar pagos por tener un acceso reducido al crédito internacional.

Para qué se usarán los dólares obtenidos por la emisión

El Tesoro aclaró que la operación busca atender los vencimientos de capital e intereses de enero de 2026, que ascienden a USD 4.200 millones. Dentro de ese total, los bonos AL29 y AL30 registran compromisos significativos:

USD 1.100 millones corresponden al pago de capital de estos títulos.

corresponden al pago de capital de estos títulos. El resto se completa con intereses y otros vencimientos programados para los primeros días del año.

De esta manera, los fondos recaudados no implican un aumento del stock de deuda, sino que se destinarán a cancelar parte de las obligaciones ya existentes.

Qué dicen las consultoras financieras sobre el nuevo instrumento

Desde Max Capital remarcan que esta emisión permite cancelar parcialmente los vencimientos del 9 de enero, y que la estructura del bono, con un plazo relativamente corto, evita convalidar tasas superiores al 10% en períodos extensos.

Entre los puntos señalados por la consultora:

El nuevo bono vence solo cuatro meses después del AL29, lo cual mantiene un perfil de vencimientos ordenado.

El instrumento funciona de forma similar a las licitaciones en pesos, pero en dólares, por estar bajo legislación local.

Esta estrategia apunta a aprovechar la actual baja de tasas sin comprometerse a plazos más largos que puedan resultar más costosos para el Estado.

Contexto histórico: la última vez que Argentina emitió deuda en dólares

La última emisión de bonos soberanos en dólares fue durante 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, también con Luis Caputo al frente de Finanzas. En aquel momento se lanzaron títulos con tasas cercanas al 7% anual. Sin embargo, la situación fiscal y financiera deteriorada derivó en 2020 en una reestructuración de deuda, que originó los actuales Bonares (ley argentina) y Globales (ley Nueva York).

Ese antecedente explica la atención que genera este nuevo paso del Gobierno, ya que representa un regreso formal al mercado después de la reestructuración.

Emisiones recientes de provincias y la Ciudad Autónoma

El anuncio nacional llegó pocas horas después de que otras jurisdicciones también avanzaran en colocaciones de deuda en dólares:

Santa Fe emitió el bono SF34 por USD 800 millones , a 9 años, con una tasa del 8,1% anual .

emitió el bono por , a 9 años, con una tasa del . La Ciudad de Buenos Aires lanzó la Serie 13 del bono Tango, por USD 600 millones, con tasa del 7,8% y una duration promedio de 7 años.

Estos movimientos muestran un mercado externo más receptivo, en un contexto de menor percepción de riesgo para deuda subnacional y soberana de corto plazo.