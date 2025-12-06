El Gobierno introduce una nueva forma de calcular el haber inicial para quienes se jubilen desde diciembre ¿Qué cambia?

En la antesala del cierre del año, el sistema previsional vuelve a estar en el centro de la escena debido a una modificación puntual que impactará únicamente en quienes estén por iniciar el trámite de jubilación. La actualización mensual por inflación continúa vigente para todos los jubilados actuales, pero el Ejecutivo decidió avanzar con un cambio específico que redefine cómo se calculará el primer haber para los nuevos beneficiarios.

Qué cambia en el cálculo del haber inicial desde diciembre

La medida, oficializada por Capital Humano, deja claro que los jubilados y pensionados actuales no tendrán ninguna alteración en su liquidación. Seguirán cobrando aumentos mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El cambio se concentra exclusivamente en el primer haber jubilatorio de quienes comiencen el trámite desde diciembre de 2025. Según la normativa, las remuneraciones históricas del trabajador ahora se actualizarán mediante un índice combinado, reemplazando al mecanismo anterior que quedaba rezagado por la inflación acumulada.

El objetivo oficial es que el ingreso inicial esté más alineado con la realidad salarial reciente del trabajador, evitando que la jubilación de ingreso quede desfasada respecto de lo que ganaba en sus últimos años de actividad.

Cómo funciona el nuevo índice combinado para actualizar salarios

El ajuste se realizará con periodicidad trimestral y estará a cargo de la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social. Según la Disposición 29/2025, el indicador aprobado se compone de dos variables:

RIPTE : refleja la evolución de los salarios registrados.

: refleja la evolución de los salarios registrados. Índice de Movilidad Previsional: corresponde a la actualización trimestral prevista por la Ley 27.260.

Ambos índices se integran para generar una actualización más técnica y transparente. Esto permitirá que los sueldos históricos utilizados para calcular el haber inicial se lleven a valores presentes, reduciendo el desfase provocado por períodos de alta inflación.

A quiénes alcanza la modificación previsional

La reforma se aplicará únicamente a:

Personas que finalicen su actividad laboral hasta el 30 de noviembre de 2025.

Trabajadores que inicien su trámite de jubilación desde el 1° de diciembre de 2025.

Esto significa que ningún jubilado actual será afectado, ya que la movilidad mensual por IPC continúa sin cambios.

Qué busca Capital Humano con este cambio

Según informó el Ministerio, el sistema anterior generaba haberes iniciales desactualizados, debido a que los salarios tomados para la fórmula no lograban reflejar el impacto de la inflación. Con el nuevo índice combinado, se busca que la base del cálculo se acerque más al valor real del ingreso percibido en la carrera laboral reciente del trabajador.

La intención oficial es que la jubilación inicial sea más representativa del poder adquisitivo actual, especialmente en un contexto inflacionario donde los sueldos de años anteriores pierden valor rápidamente.

Impacto esperado para quienes se jubilen a partir de diciembre

El efecto real dependerá del historial salarial de cada persona. De acuerdo con la información oficial, quienes hayan tenido períodos de salarios rezagados o escasa actualización podrían ver mejoras notables en su haber inicial.

Para otros casos, el impacto será más moderado. Lo importante es que la reforma no modifica los aumentos mensuales que ya están determinados por la movilidad vigente, sino que redefine únicamente el punto de partida para las nuevas jubilaciones que comiencen el trámite desde diciembre de 2025.