El Gobierno confirmó el calendario de feriados 2026: mirá todas las fechas

El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados correspondiente al año 2026, incorporando como novedad tres días no laborables con fines turísticos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 164/2025 y apunta a consolidar un esquema que permitirá contar con fines de semana largos durante casi todo el año.

De acuerdo a lo establecido, excepto los meses de enero y septiembre, los diez meses restantes tendrán al menos un fin de semana extendido. Mayo y diciembre, incluso, contarán con dos fines de semana largos cada uno, lo que eleva a un total de doce los denominados “findes XL” a lo largo del año.

Desde el Ejecutivo nacional explicaron que el objetivo central de esta política es estimular la actividad económica, especialmente en sectores vinculados al turismo como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de favorecer la planificación de actividades familiares, recreativas y comerciales en todo el país.

Con el calendario ya confirmado, trabajadores, estudiantes y prestadores turísticos pueden comenzar a organizar escapadas y períodos de descanso con mayor previsibilidad.

Todos los feriados de 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible y Jueves Santo, día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20 para conformar fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Los fines de semana largos de 2026

Del 14 al 17 de febrero: Carnaval (4 días).

Del 21 al 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Del 2 al 5 de abril: Malvinas, Jueves Santo y Viernes Santo (4 días).

Del 1 al 3 de mayo: Día del Trabajador.

Del 23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Del 13 al 15 de junio: Güemes.

Del 9 al 12 de julio: Independencia y día turístico (4 días).

Del 15 al 17 de agosto: San Martín.

Del 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural.

Del 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional.

Del 5 al 8 de diciembre: Día turístico e Inmaculada Concepción (4 días).

Del 25 al 27 de diciembre: Navidad.

Días no laborables con fines turísticos

Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Con este esquema, 2026 se perfila como un año especialmente favorable para el turismo interno y la planificación anticipada de descansos prolongados.