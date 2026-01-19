El Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Francisco Díaz
argentina-seleccion-2023

El Gobierno nacional anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos que dispute la Selección argentina durante el Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos.

Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que los derechos de transmisión no implicarán ningún gasto de fondos públicos. Según se informó oficialmente, la cobertura del certamen será posible a partir de un acuerdo de carácter comercial que permitirá llevar los encuentros a todo el país sin recurrir a recursos provenientes de los impuestos.

El Gobernador Kicillof visitará Chascomús mañana, martes 20
Mirá también:

El Gobernador Kicillof visitará Chascomús mañana, martes 20

La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que la decisión se enmarca en una política de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos del Estado. La consigna elegida para comunicar la medida fue: “Para todos, sin usar la plata de todos”.

Hacían un asado en Sierra de los Padres y apareció una yarará de un metro y medio
Mirá también:

Hacían un asado en Sierra de los Padres y apareció una yarará de un metro y medio
ETIQUETAS
Compartir este artículo
La frontera controles
Mano dura en “La Frontera” Pinamar: multas récord, quita de vehículos y cobro de gastos médicos a accidentados
Provincia
pedido de oracion
Piden una cadena de oración por un reconocido médico de Chascomús que lucha por su vida
Chascomús
incendio chascomus
Tragedia en Chascomús: Un hombre murió tras voraz incendio de su casa
Chascomús
La Frontera Pinamar provincia
¿Adiós a “La Frontera” Pinamar?: La Provincia analiza expropiar el lugar y convertirlo en Parque Provincial
Provincia
vouchers educativos 2026 novedades
Voucher Educativo 2026: la verdad sobre el cobro en enero y la confusión con la Ayuda Escolar
Sociedad
A seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa: una herida que marcó a la sociedad argentina
Provincia
Hallaron sin vida a un joven en un vehículo, cerca de Labardén, partido de General Guido
General Guido

Más leídas