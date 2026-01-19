El Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

El Gobierno nacional anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos que dispute la Selección argentina durante el Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos.

Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que los derechos de transmisión no implicarán ningún gasto de fondos públicos. Según se informó oficialmente, la cobertura del certamen será posible a partir de un acuerdo de carácter comercial que permitirá llevar los encuentros a todo el país sin recurrir a recursos provenientes de los impuestos.

La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que la decisión se enmarca en una política de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos del Estado. La consigna elegida para comunicar la medida fue: “Para todos, sin usar la plata de todos”.