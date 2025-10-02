El feriado del 12 de octubre se adelanta para potenciar el turismo en Argentina

Ignacio Hernández
El Gobierno argentino anunció el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente programado para el domingo 12 de octubre, al viernes 10 de octubre. Esta decisión busca fomentar la actividad turística y estimular la economía local en las distintas provincias.

Detalles sobre el nuevo fin de semana largo de octubre

Con la nueva disposición, los ciudadanos tendrán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo del viernes 10 al domingo 12 de octubre. Esto brinda a los trabajadores y estudiantes la posibilidad de realizar escapadas o reuniones familiares durante un período significativo para la celebración de la diversidad cultural en el país.

La resolución que respalda esta medida, identificada como Resolución 139/2025, fue publicada en el Boletín Oficial el 27 de agosto y forma parte del Decreto 614/2025, que otorga al Ejecutivo la facultad de modificar feriados trasladables en función de propósitos turísticos.

Reacciones del sector turístico ante la medida

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, expresó que este nuevo fin de semana largo es “crucial para la industria turística”, ya que permite diversificar la oferta y activar las economías regionales de todo el país. La noticia fue recibida con optimismo en el sector turístico, que espera un incremento en los índices de ocupación hotelera, gastronomía y transporte, así como el impulso de destinos emergentes.

Perspectivas de feriados en noviembre y diciembre

El calendario de feriados continuará ofreciendo oportunidades de descanso. En noviembre, se establece un fin de semana XXL del viernes 21 al lunes 24 gracias al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. En diciembre, el feriado por la Inmaculada Concepción de María se celebrará el lunes 8, creando un fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre. Sin embargo, el 25 de diciembre será un feriado inamovible por Navidad, sin posibilidad de puente turístico.

De esta forma, el Gobierno busca utilizar los feriados trasladables como “motores” de consumo interno, fortaleciendo la actividad turística y distribuyendo de manera más equitativa los ingresos en las diversas economías regionales.

