El femicida de San Antonio de Areco fue uno de los asesinos de “La Clota” Lanzetta

La mañana del domingo comenzó con una impactante noticia en San Antonio de Areco. Dos ciclistas que recorrían un camino rural de la zona hallaron un automóvil abandonado con un disparo en una de sus ventanillas. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron en el interior del vehículo los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre.

Las víctimas fueron identificadas como Florencia Revah, de 31 años, y su ex pareja, Esteban Suárez, de 45. Según los primeros indicios de la investigación, la principal hipótesis de la fiscalía es que se trató de un femicidio seguido de suicidio: Suárez habría asesinado a la joven con un arma de fuego y luego se quitó la vida.

Antecedentes del presunto agresor

El caso tomó un giro aún más perturbador tras conocerse los antecedentes de Suárez. En 2003 fue condenado junto a otros dos hombres por el crimen de Claudio “La Clota” Lanzetta, un conocido relacionista público de la noche porteña y de Punta del Este en los años 90.

Lanzetta fue asesinado en diciembre de 2001 durante un asalto en su departamento del barrio porteño de Las Cañitas. Por el hecho, Marcos Araujo, Matías Elorza y Esteban Suárez recibieron penas de 15, 13 y 10 años de prisión, respectivamente.

Suárez recuperó la libertad en 2019, pero en los años siguientes fue denunciado por violencia de género con lesiones agravadas y amenazas, lo que derivó en una nueva detención hasta junio de 2021.

Avances de la investigación

El fiscal Darío Schapaunic, titular de la UFI N°6 de Mercedes, dispuso el análisis de los teléfonos celulares encontrados en el interior del vehículo para determinar si hubo participación de terceras personas.

La comunidad de San Antonio de Areco permanece conmocionada por el hecho, que vuelve a poner en agenda el debate sobre la reincidencia de agresores con antecedentes de violencia de género y homicidio.