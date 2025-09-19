El Banco Central vendió USD 379 millones y el dólar se mantiene al borde de la banda cambiaria

Sofía Martínez
Dólar subió 4% tras elecciones en Buenos Aires, pero se mantuvo dentro de la banda establecida

El mercado de cambios argentino experimentó el 18 de septiembre una jornada marcada por una intensa presión cambiaria. En un contexto de alta demanda de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vio obligado a intervenir nuevamente, vendiendo una significativa cantidad de dólares para equilibrar el mercado.

Intervención del Banco Central: ¿Cuánto se vendió hoy?

El BCRA realizó una venta de USD 379 millones en el mercado cambiario, lo que se suma a los USD 53 millones que ya había vendido el día anterior. Esta intervención refleja la urgencia por parte del banco para abastecer la creciente demanda de dólares, especialmente en un período de incertidumbre económica.

¿Cuál es la situación del dólar mayorista?

Durante la jornada, el dólar mayorista se estableció en un rango de $1.465,50 a $1.474,50, alcanzando el límite superior de la banda cambiaria establecida por el BCRA. Esta cifra indica una tendencia al alza, lo que genera preocupación entre los operadores del mercado cambiario y los analistas económicos.

Perspectivas del mercado cambiario para el corto plazo

La presión sobre el tipo de cambio genera interrogantes respecto a la estabilidad del mercado en las próximas semanas. La intervención del BCRA, aunque efectiva en el corto plazo, no necesariamente resolverá los problemas estructurales que enfrenta la economía argentina. La continuidad de estas acciones dependerá de la evolución de la demanda de divisas y las políticas monetarias implementadas en el futuro cercano.

