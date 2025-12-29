El 2025 se despide a puro calor: ¿qué dice el pronóstico para los últimos días del año?

La última semana del 2025 arranca con temperaturas muy elevadas en la provincia de Buenos Aires, una situación que mantiene en alerta a miles de familias que, a horas de despedir el año, siguen de cerca el pronóstico para decidir dónde armar la mesa de Fin de Año: ¿al aire libre o puertas adentro?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes una alerta amarilla por temperaturas extremas, advirtiendo que el calor puede resultar riesgoso, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Tras un fin de semana sin lluvias y con marcas térmicas que rozaron los 40 grados en distintas localidades bonaerenses, el calor no da tregua y se consolida como protagonista en el cierre del año y el inicio del 2026.

¿Cómo estará el tiempo en la Provincia de Buenos Aires?

Según el SMN, la semana comenzará con condiciones estables y mucho calor:

Lunes: cielo ligeramente nublado, con temperaturas que irán de 24 a 35 grados .

cielo ligeramente nublado, con temperaturas que irán de . Martes: el termómetro seguirá en ascenso, con una mínima de 24° y una máxima cercana a los 37° , cielo parcialmente nublado.

el termómetro seguirá en ascenso, con una , cielo parcialmente nublado. Miércoles 31 de diciembre: será el día más caluroso de la semana. Se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 25 y 38 grados, justo en la previa de los festejos de Fin de Año.

Estas condiciones hacen que el clima sea tema central en cada casa bonaerense, donde el calor extremo puede condicionar las reuniones familiares y los tradicionales festejos nocturnos.

¿Llega el alivio para Año Nuevo?

El jueves 1° de enero traería un leve respiro térmico. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima de alrededor de 30, lo que podría ofrecer un comienzo de 2026 algo más tolerable.

Mientras tanto, en toda la provincia de Buenos Aires, el clima sigue siendo observado minuto a minuto, en una cuenta regresiva donde el calor no solo marca el cierre del año, sino también la decisión final: mesa afuera o adentro