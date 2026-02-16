Eclipse solar anular 2026: ¿Cómo y dónde ver el Anillo de Fuego este martes 17 de febrero en Argentina?

Este martes 17 de febrero de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más impactantes visualmente: un eclipse solar anular, popularmente conocido como Anillo de Fuego. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, pero debido a que se encuentra en un punto alejado de su órbita, no logra cubrir por completo el disco solar, dejando visible un borde luminoso que rodea la silueta lunar.

Argentina será un escenario privilegiado para este evento, aunque la visibilidad del anillo perfecto dependerá de la ubicación geográfica exacta del observador. En el resto del país, el fenómeno se percibirá como un eclipse solar parcial de gran magnitud.

Horarios y mejores lugares para ver el eclipse en Argentina

El eclipse comenzará durante las primeras horas de la mañana del martes. La fase máxima, donde se podrá apreciar el anillo de fuego en su plenitud, tendrá una duración de pocos minutos, por lo que es vital estar preparado con antelación.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), el eclipse se verá de forma parcial, con una cobertura del disco solar que superará el 40%. Sin embargo, los puntos más favorecidos para observar la anularidad se encuentran en la región sur del continente y las islas del Atlántico Sur. Para la mayor parte del territorio argentino, el inicio del tránsito lunar sobre el Sol comenzará alrededor de las 07:30, alcanzando su punto máximo cerca de las 09:00 y finalizando antes de las 11:00.

¿Por qué se produce el Anillo de Fuego?

A diferencia de un eclipse total, donde la oscuridad es absoluta por unos instantes, en el eclipse anular la Luna está cerca de su apogeo (el punto más lejano de la Tierra). Al verse más pequeña en el cielo, no tapa el Sol íntegramente. El resultado es un círculo de luz dorada extremadamente brillante. Este martes, la alineación será casi perfecta, permitiendo que la sombra de la Luna proyecte la antumbra sobre regiones específicas del hemisferio sur.

Seguridad ocular: El riesgo de mirar al Sol directamente

Este es el aspecto más crítico para quienes deseen disfrutar del evento. Bajo ninguna circunstancia se debe mirar el eclipse de forma directa sin la protección adecuada. Al no ser un eclipse total, la radiación solar sigue siendo extremadamente alta y puede causar daños permanentes e irreversibles en la retina en pocos segundos.

Para observar el eclipse de manera segura se deben utilizar:

Anteojos específicos para eclipses con certificación ISO 12312-2.

Vidrios de soldador de graduación 14 o superior (únicamente).

Métodos de proyección indirecta, como una cámara oscura casera.

No sirven los anteojos de sol comunes, las radiografías, los vidrios ahumados ni los filtros fotográficos sin certificación, ya que no bloquean la radiación infrarroja y ultravioleta dañina.

Condiciones meteorológicas para este martes 17 de febrero

La visibilidad del Anillo de Fuego está sujeta a la nubosidad. Según los pronósticos actuales para el martes, gran parte de la región central de Argentina contará con cielos despejados o algo nublados, lo que facilitará la observación. En las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, se recomienda buscar espacios abiertos frente al mar para tener una visión clara del horizonte hacia el este y noreste, que es donde se posicionará el Sol durante el fenómeno.

Próximos eventos astronómicos en la región

Si bien el eclipse de este martes es el evento principal del verano, el 2026 será un año activo para la astronomía en el Cono Sur. Los especialistas recomiendan aprovechar esta oportunidad, ya que un eclipse solar anular de estas características no volverá a repetirse en latitudes similares con esta facilidad de acceso hasta dentro de varios años.

Para quienes no puedan desplazarse a zonas de visibilidad total o se encuentren en áreas con mal clima, diversos observatorios nacionales, incluido el Planetario de Buenos Aires, realizarán transmisiones en vivo a través de sus plataformas digitales para seguir el minuto a minuto del avance de la Luna sobre el Sol.