Luna de sangre 2026: ¿A qué hora empieza y cómo ver el eclipse lunar total en Argentina este martes 3 de marzo?

El cielo argentino se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de la década. Durante la madrugada y el amanecer de este martes 3 de marzo de 2026, se producirá un eclipse lunar total, fenómeno popularmente conocido como Luna de Sangre. A diferencia de los eclipses solares, este evento podrá ser observado a simple vista desde cualquier punto del país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, convirtiéndose en el evento central del calendario astronómico del año.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. La coloración rojiza característica se debe a que la atmósfera terrestre dispersa la luz solar y solo deja pasar los tonos rojos, que se reflejan en la superficie lunar.

Horarios clave para ver el eclipse en Argentina

El eclipse se desarrollará durante las últimas horas de la noche del lunes y las primeras del martes. Es fundamental conocer las fases exactas para no perderse el momento de la totalidad, que es cuando la Luna adquiere su tono carmesí más intenso.

Inicio de la fase penumbral: 03:02 AM (apenas perceptible).

03:02 AM (apenas perceptible). Inicio del eclipse parcial: 04:09 AM (la Luna empieza a ser “comida” por la sombra).

04:09 AM (la Luna empieza a ser “comida” por la sombra). Inicio de la totalidad (Luna de Sangre): 05:16 AM.

05:16 AM. Punto máximo del eclipse: 05:58 AM.

05:58 AM. Fin de la totalidad: 06:41 AM (con la Luna ya muy cerca del horizonte).

Dónde y cómo observar el fenómeno

Argentina goza de una ubicación privilegiada para este evento, ya que el eclipse será visible en todo el territorio nacional, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Sin embargo, debido a la hora en que ocurre el máximo, hay algunas recomendaciones logísticas importantes:

Mirar hacia el Oeste: Como el eclipse ocurrirá durante la madrugada, la Luna estará descendiendo hacia el horizonte occidental (el Oeste). Es vital buscar un lugar con el horizonte despejado de edificios, árboles o montañas en esa dirección.

Como el eclipse ocurrirá durante la madrugada, la Luna estará descendiendo hacia el horizonte occidental (el Oeste). Es vital buscar un lugar con el horizonte despejado de edificios, árboles o montañas en esa dirección. Sin protección ocular: A diferencia de los eclipses de Sol, los eclipses de Luna son completamente seguros para la vista. No se requieren filtros, anteojos especiales ni equipos costosos.

A diferencia de los eclipses de Sol, los eclipses de Luna son completamente seguros para la vista. No se requieren filtros, anteojos especiales ni equipos costosos. Uso de binoculares: Aunque se ve perfectamente a simple vista, el uso de binoculares o telescopios básicos permitirá apreciar mejor las sombras de los cráteres y el cambio de tonalidad en la superficie lunar.

Pronóstico del tiempo para la madrugada del martes

La visibilidad del eclipse dependerá estrictamente de la nubosidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un cielo mayormente despejado en la región de Cuyo y la Patagonia central. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona centro, podrían registrarse nubes altas dispersas, lo cual no impediría la visión pero podría generar un halo alrededor de la Luna.

En las provincias del Norte, como Salta y Tucumán, la humedad podría generar bancos de niebla matinales, por lo que se recomienda buscar zonas de mayor altura para asegurar la observación antes del amanecer.

Por qué es una oportunidad única

Este será el último eclipse lunar total que se verá con tanta claridad desde el Cono Sur hasta finales de 2027. Además, la “Luna de Sangre” de marzo coincide con lo que en algunas culturas se llama la Luna de Cuaresma o Luna de Gusano, lo que le otorga un interés adicional para los aficionados a la astrofotografía y la observación astronómica.

La atmósfera terrestre juega un papel crucial: si hay mucha presencia de partículas de polvo o ceniza volcánica en las capas altas de la atmósfera, el rojo de la Luna será mucho más oscuro y dramático. Si la atmósfera está limpia, el tono será más anaranjado o brillante.