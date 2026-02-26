Eclipse lunar de marzo en Argentina: Guía definitiva para ver la “Luna de Sangre”

El calendario astronómico de 2026 tiene marcada una cita ineludible para los entusiastas del cielo. Durante la madrugada y la mañana del martes 3 de marzo, Argentina será testigo de un eclipse lunar total, un fenómeno impactante que teñirá al satélite de un rojo profundo, transformándolo en la famosa “Luna de Sangre“. Este evento promete ser uno de los más largos de la década, con una fase de totalidad que se extenderá por más de 80 minutos.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

A diferencia de los eclipses solares, donde la luz se bloquea por completo, en un eclipse lunar la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Sin embargo, nuestro planeta no proyecta una sombra totalmente negra. La atmósfera terrestre actúa como un filtro que dispersa la luz azul y permite que solo los tonos rojos y anaranjados se desvíen hacia el satélite.

La intensidad del color depende directamente de las condiciones atmosféricas globales: si hay mucho polvo o partículas de incendios o erupciones volcánicas recientes, la Luna adoptará un tono carmesí oscuro; si la atmósfera está más limpia, el color será más anaranjado o cobrizo.

Horarios exactos para ver el eclipse en Argentina

En nuestro país, el fenómeno comenzará durante la madrugada del martes 3 de marzo y se extenderá hasta cerca del mediodía. Un detalle crucial para los observadores locales es que, debido a la rotación de la Tierra, la fase de totalidad ocurrirá cuando la Luna esté muy baja en el horizonte o incluso ya se haya ocultado en algunas provincias, coincidiendo con el amanecer.

A continuación, el cronograma oficial con hora local argentina:

Inicio del eclipse parcial: 06:50 hs (se empieza a ver la "mordida" de la sombra terrestre).

Comienzo de la totalidad (Luna de Sangre): 08:04 hs.

Punto máximo del eclipse: 08:33 hs.

Fin de la totalidad: 09:02 hs.

Cierre de la fase parcial: 10:17 hs.

Final del evento: 11:22 hs.

Dado que el Sol saldrá en Buenos Aires y otras ciudades alrededor de las 06:40-07:00 hs, la mejor estrategia es observar el avance de la sombra desde las 06:00 hs y buscar lugares con el horizonte oeste totalmente despejado.

Consejos para una observación exitosa

Este fenómeno es 100% seguro para la vista y no requiere de filtros ni anteojos especiales, a diferencia de los eclipses de Sol. Para disfrutarlo al máximo, seguí estas recomendaciones: