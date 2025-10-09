Conmoción en Pinamar: Dueño de remisería fue apuñalado por su chofer

Un violento episodio ocurrió en Pinamar, donde el dueño de una agencia de remís fue apuñalado por un chofer de la misma empresa. El ataque desató una rápida respuesta policial que culminó con la detención del agresor.

Detalles del ataque en la agencia de remís

El lunes de esta semana, en la agencia de remís La Nueva 430, ubicada en la avenida Shaw al 400, un hombre ingresó armado con un cuchillo y un palo y agredió a Neri Fernández, de 68 años. Durante el ataque, el propietario sufrió heridas cortantes en los brazos y la espalda, siendo posteriormente trasladado al Hospital Municipal de Pinamar.

Afortunadamente, las lesiones no comprometieron los órganos vitales de Fernández, quien ya ha recibido el alta médica.

La rápida acción policial y la detención del agresor

El agresor logró escapar tras el ataque, pero el martes fue localizado y detenido en su hogar durante un allanamiento realizado por las autoridades. La causa está caratulada como homicidio en grado de tentativa, bajo la dirección del fiscal Sergio García, de la UFI Nº 5 de Pinamar.

En el operativo, se encontró un cuchillo y un palo, herramientas empleadas en el ataque. El detenido, Pedro Urquiza, fue aprehendido y se previó que enfrentara una indagatoria en sede policial el miércoles.

La reacción de la comunidad ante el violento incidente

El suceso ha conmocionado a la comunidad de Pinamar, que ha visto un aumento en la preocupación por la seguridad en la zona. Las autoridades locales trabajan para esclarecer los motivos detrás de esta agresión y asegurar la calma entre los ciudadanos.

Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación, y se espera que surjan más detalles sobre las circunstancias que llevaron a este ataque brutal en una agencia de remís de la ciudad.