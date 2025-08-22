banner ad

Dramático accidente en Santa Teresita: camioneta cargada de garrafas cayó a un zanjón

Francisco Díaz
camioneta ruta 11

Un momento de gran tensión se vivió este viernes sobre la Ruta 11, en jurisdicción de la ciudad de Santa Teresita cuando una camioneta de la empresa Extragas, cargada con garrafas, perdió el control y terminó cayendo a un profundo zanjón paralelo a la carretera, entre calles 48 y 49.

Afortunadamente, el incidente no dejó heridos, pero generó un operativo de emergencia de gran envergadura. Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y maquinaria municipal trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona.

Para poder retirar el vehículo sin riesgos, se descargaron todas las garrafas, reduciendo el peso del rodado.

Después de varias horas de intenso trabajo, la camioneta fue finalmente rescatada y la circulación en el sector se normalizó.

Las autoridades destacaron la rapidez y eficacia de los equipos de emergencia, que evitaron un posible desastre.

